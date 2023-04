„Mi-a ajuns” Problema cu care se confruntă Diana Dumitrescu de ceva timp. Actrița vrea să schimbe acest lucru la ea

In articol:

Diana Dumitrescu este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Actrița este conștientă cât de mult contează modul în care arăți în meseria pe care ea o are și își dorește să aibă o siluetă cât se poate de potrivită.

Diana Dumitrescu, sătulă până peste cap de diete

Însă, aceasta nu mai vrea să audă de diete, deoarece s-a luptat cu acestea foarte mulți ani la rând.

Actrița a devenit mama în anul 2019, atunci când a adus pe lume un băiețel minunat pe care îl iubește enorm. Încă de când a aflat că va avea un copil, Diana Dumitrescu trăiește unul dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber. Dar, odată cu sarcina, au apărut și kilogramele în plus de care vedeta nu a reușit să scape în totalitate și să aibă silueta pe care și-o dorește. Blondina vrea să mai reducă din greutate pe care o are, dar nu pune atât de mult accent pe asta, deoarece nu mai vrea să audă absolut deloc de diete. Momentan, actrița a mărturisit că acoperă mica sa problemă purtând haine mai largi.

„ Mai am încă probleme cu silueta, dar mai acopăr ceea ce nu-mi place. Aș vrea să mai slăbesc, dar nu-mi bat capul cu asta. Am un stil de viață acum. Sunt foarte bine, sunt foarte liniștită și foarte fericită, și-mi place să mănânc ce cred eu. Am și eu dreptul să nu mai țin diete! După 20 de ani de diete chiar mi-a ajuns!”, a declarat aceasta, potrivit Click.

Ce mesaj are actrița pentru persoanele care aleg să se înfometeze

Diana Dumitrescu consideră că pentru a scăpa de câteva kilograme, oamenii nu ar trebui să se înfometeze, ci mai de grabă să aibă mai multă grijă la ceea ce mănâncă. Actrița îi îndeamnă pe toți cei care vor să slăbească să facă acest lucru consumând proteine, minerale și vitamine și este de părere că absolut toate alimentele din ziua de azi conțin E-uri și zahăr, chiar dacă într-o proporție mai mică.

„Din punctul meu de vedere, să faci foamea, nu e ok. Știu că e indicat asta cu regenerarea organismului, a celulelor, dar totuși, suntem oameni și suntem făcuți să consumăm, nu trăim cu apă. Trebuie să-ți iei niște proteine, niște minerale, niște vitamine. Acum și când mănânci un măr tai și te întrebi câte E-uri are și câte grame de zahăr.”, a mai adăugat vedeta.

