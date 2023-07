”Mi-a înghețat inima, o experiență înfricoșătoare” Ema Karter a crezut că nu mai are scăpare. Ce i s-a întâmplat pe străzile din Miami, în văzul lumii? Vedeta, la un pas de tragedie

In articol:

Ema Karter trăiește pe picior mare de când a devenit una dintre cele mai apreciate femei din industria dedicată adulților.

Are nenumărate oferte, job-uri în țară și peste hotare și libertatea de a face mereu ce își dorește. Acum doar ce s-a întors din America, acolo unde, după cum declară chiar ea, a îmbinat utilul cu plăcutul.

Ema Karter, la un pas de a fi jefuită în Miami

Pe tărâm american a realizat mult content pentru urmăritorii ei, a mers la evenimente, la cumpărături, la saloane de înfrumusețare, dar a avut parte și de o experiență pe care nu o va putea uita prea curând.

Conform declarațiilor sale, ziua în amiaza mare, deși avea de mers pe jos doar câteva minute, Ema Karter s-a simțit în pericol.

Vedeta de pe OnlyFans povestește cum un bărbat cu mască, caracterizat de ea drept un interlop, a pus ochii pe accesoriile sale scumpe și a urmărit-o de la hotel până la salonul de înfrumusețare. Norocul ei, subliniază ea, este faptul că s-a grăbit și nu s-a pierdut cu firea în fața celui care voia să o jefuiască.

Căci dacă ar fi fost să ceară ajutorul oamenilor, se pare că acolo astfel de situații nu sunt văzute drept o tragedie, cel puțin asta i-au dat de înțeles angajații salonului în fața cărora s-a destăinuit tânăra.

Motiv pentru care, la întoarcerea spre casă, deși erau doar câteva sute de metri distanță între locații, tânăra și-a pus siguranță pe primul loc și a chemat un taxi.

"M-am întors în urmă cu două zile din Miami. Am muncit acolo, am făcut foarte mult content. Însă, am avut parte și o experiența înfricoșătoare. Am plecat într-o zi de la hotel spre un salon de înfrumusețare care se afla la 3 minute de mers pe jos. Aveam un eveniment și trebuia să-mi aranjez părul. Mi-am dat seama că sunt urmărită de un mexican. M-a văzut, l-am văzut și eu, ne-am uitat unul la celălalt, mi-a spus ceva când s-a uitat la mine. Avea o mască pe față, o mască din aia de care au cei din carteluri, așa cum au interlopii de acolo. A pus ochii pe geanta și telefonul meu, după care a spus ceva în limba spaniolă și m-a urmărit până la salon. Mi-a fost foarte teama, mi-a înghețat inima. Am încercat să nu arăt acest lucru, am grăbit pasul. Norocul meu a fost că am ajuns foarte repede la salon. M-am uitat cu coada ochiului, am văzut că mă urmărește. Am așteptat acolo, iar înainte să plec m-am asigurat că nu mai este în zonă și mi-am comandat un taxi, chiar dacă erau doar trei minute de mers pe jos... Cei de la salon nu au părut impresionați, mi-au spus că este ceva normal acolo, chiar dacă eram într-o zonă foarte buna. Mereu am grijă unde stau atunci când merg în America", a declarat Ema Karter, conform Spynews.ro

Însă, dincolo de această experiență care a marcat-o, Ema Karter spune că vizita în America a fost una profitabilă.

Atât de bine a câștigat în urma prestației sale, încât și-a permis să cheltuie din prima zeci de mii de dolari pentru a-și satisface plăcerile.

Haine, genți, parfumuri și lenjerii intime, pe astea a cheltuit vedeta cât alții își permit doar să viseze. Ea spune că merită tot acest lux, căci a muncit pe brânci și a reușit astfel să-și mai îndeplinească din dorințe, cum ar fi aceea de a avea o geantă de fițe, în valoare de șase mii de dolari, prima din colecția sa care se ridică la un asemenea preț.

"Mă simt norocoasă, acești oameni sunt foarte periculoși acolo. Unei cunoștințe i-a pus pistolul la tâmplă pentru a îi lua câinele, era o rasă bună și costa destul de mult. Pe lângă toate acestea, am îmbinat utilul cu plăcutul, am făcut și shopping, mi-am făcut un cadou mai generos. Noroc că nu m-am întâlnit cu acest bărbat după cumpărături. Mi-am cumpărat prima mea geantă super scumpă, nu mi-am mai luat până acum. Ce-i drept am mai primit cadouri, dar nu mi-am cumpărat niciodată până acum, singură. Am plătit 6000$ pe acestă geantă. Mi-am dorit-o foarte mult! Am cheltuit în jur de 15.000$ pe shopping. Mi-am mai cumpărat un compleu, o fustă și o bustieră pe care am dat peste 3000$, parfumuri, lenjerie intimă, am dat 2000$ pe 3 lenjerii. Din fericire am produs mai mult decât am cheltuit, tocmai de aceea mi-am și permis", a mai declarat blondina.