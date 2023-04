„Mi-am făcut curaj și am plecat” Theo Rose, îndemn pentru toată lumea! Nu s-a putut abține să nu le povestească asta fanilor ei

In articol:

Ieri a fost Sfântul Gheorghe, un motiv de mare bucurie pentru o bună parte din români, dar și pentru mulți artiști de la noi din țară. Pentru că este foarte apropiată de fanii ei, Theo Rose le-a făcut urările necesare în mediul online, acolo unde le-a mărturisit și cum a ales să petreacă ea ziua de ieri.

Theo Rose a transmis un mesaj tuturor fanilor ei, moment în care i-a îndemnat să profite din plin de ziua frumoasă, cu mult soare și căldură, și să iasă pentru a petrece timpul diferit față de cum ar fi făcut-o în mod obișnuit. Chiar dacă ieri nu a fost și ziua sa, a făcut același lucru, a ieșit din casă și a profitat din plin de vremea plăcută. Mai exact, artista le-a mărturisit internauților că a petrecut timp în natură, pe malul lacului.

„La mulți ani de Sfântul Gheorghe, să trăiască sărbătoriții și să aveți o duminică frumoasă. Până și eu, care nu mă sărbătoresc astăzi, mi-am făcut curaj și am plecat în natură, și am stat până acum în pădure, frumos, la soare, pe malul lacului. Să nu stați, faceți grătare, chestii, șmecherii, gagici, nu stați așa că e foarte frumos afară. Ia uite, au ieșit oamenii să alerge. Bravo, mă! Mă bucur.”, a spus Theo Rose în mediul online.

Theo Rose, momente dificile în sarcină

Pe lângă bucuria pe care o are în suflet datorită faptului că, în scurt timp, va veni pe lume primul ei copil, Theo Rose are parte din când în când, de perioade foarte neplăcute, în care se întâmplă să nu poată dormi deloc noaptea. Se pare că, în cazul artistei, oboseala și stresul acumulat și-au spus cuvântul prin insomnii.

„Am o viață….Azi noapte nu am închis un ochi. Copilul meu a avut niște, tantrum, nu știu cum se numește ăsta. Nu știu ce a avut. Poate să aibă criză direct din burtă? Întrebare pentru parentologi. Am filmat cam de la 9 și ceva așa, să zicem. Am filmat o secvență care nu avea în scenariu așa mult plâns. Bă, de oboseală și de rău ce îmi era, am plâns cu o poftă. De mila mea am plâns. Îmi era o milă de mine. Păcat că puteți să vedeți aceste secvențe abia în sezonul 3.”, a dezvăluit Theo Rose pe Instagram-ul personal, în urmă cu câteva zile.