"Mi-am înghițit limba, am crezut că mor" Adela Popescu, clipe de panică în Bali! A ajuns în pragul disperării, când și-a văzut fiul așa. A trăit cele mai mari emoții din viața ei

In articol:

Adela Popescu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, soția lui Radu Vâlcan este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că blondina a vorbit, pe pagina personală de Instagram, despre o experiență cu fiul ei, care i-a stârnit cele mai mari emoții. Este vorba despre băiatul cel mare al cuplului, Alexandru, despre care vedeta spune că este extrem de curajos și cu o înclinație aparte pentru sport. Micuțul face înot și a câștigat chiar și o competiție, iar de curând, băiețelul și-a surprins și mai tare părinții cu curajul său, chiar în vacanța din Bali.

Citește și: Ce se întâmplă în familia Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan?! Chiar prezentatorul TV a dezvăluit asta: „Sunt trași de păr, ciupiți. Nu știu ce să mai zic”

Alexandru a dorit să se dea pe o tiroliană care se afla la o înălțime foarte mare, dar în primă fază, părinții lui nu au fost de acord, ca ulterior Adela Popescu să preia inițiativa și să-și susțină băiatul să aibă parte de această experiență. Blondina spune, însă, că a ”încremenit” din cauza temerii că Alexandru ar putea să pățească ceva și a povestit exact ce a simțit atunci când l-a văzut pe fiul ei în ”acțiune”.

Citeste si: ,,Ai lăsat un gol prea mare în inimile noastre” Mesajele de condoleanțe curg în urma decesului tânărului din Botoșani care și-a găsit sfârșitul într-un accident rutier- kanald.ro

Citeste si: Un bărbat a băut 10 litri de apă pe zi timp de doi ani și a mers la spital. Ce au descoperit medicii după un RMN- stirileprotv.ro

„Am stat aproape o lună acolo (n. red în Bali), însă dincolo de faptul că e foarte frumos, de salturile uriașe pe care le-au făcut toți trei copiii, de la întoarcerea din vacanță. Voiam să vă spun, că am tot postat legat de cât de mândri suntem de Alexandru și de curajul lui, pe care noi nu-l bănuiam. Adică, Alexandru de când era mic nu a fost niciodată un copil timid. Foarte vorbareț, foarte volubil, calitatea lui pricipala, din punctul nostru de vedere, era că-și făcea foarte repede prieteni. Avea o putere de adaptabilitate fenomenală, pur și simplu. Însă când trebuia să mergem la un loc de joacă se dădea, dar nu era așa înnebunit, era mai precaut, punea un picioruș înainte, să nu se lovească. El, copil fiind, nu s-a lovit, nu-mi amintesc să aibă niște lovituri nasoale, cum a avut Andrei.(...) Merge la cursuri de actorie, merge și la înot, nu foarte mult, înoată cu noi, desigur, și a făcut și câteva cursuri de înot. La concursul de înot de la școală, ce credeți, a ieșit primul. Eram și pregătită ce să-i spun, că nu-i așa de important, că important e că participă și noi oricum suntem mândri de el. De unde, a câștigat. Iarăși, cu bicicleta a învățat foarte bine, pe noi ne-a surprins brusc. Iar acum, în Bali, ne-am dus să vedem tot felul de atracții turistice, printre care și niște câmpuri unde aveau amenajate niște tiroliene, leagăne, dar erau ceva foarte sus. Și a zis că vrea să se dea pe tiroliană. Radu a zis: <<Exclus, e prea sus, nu se poate>>. Eu mi-am înghițit limba și am zis: <<Hai mă să încercăm, dacă el vrea>>. Și s-a dat, fraților, eu am crezut că mor, efectiv am avut niște emoții îngrozitoare, mă simțeam vinovată. Era singurul copilaș, nu-i făcusem instructajul, trebuiau să-l prindă de o plasă. În fine, s-a descurcat foarte bine, i-a plăcut maxim, a zis că vrea să se mai dea. Eu am zis: <<Exclus data viitoare>>”, a dezvăluit Adela Popescu, pe pagina personală de Instagram.

Care este relația dintre cei trei băieți ai vedetelor

În cadrul unui interviu recent, Radu Vâlcan a vorbit deschis despre cum se înțeleg cei trei băieți ai săi și ai Adelei Popescu.

Citește și: Radu Vâlcan a dat cărțile pe față! Cum este artistul în rolul de tată: „Eu ocup funcţia de polițist rău”. Cum se comportă fiii săi atunci când Adela Popescu nu este prin preajmă

Citeste si: „Dacă prima oară aș fi născut un copil tipic, fără probleme, eram acum cu șase copii.” Cristina Bălan a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă din nou. Vedeta se gândește să adopte un copil- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 iulie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră marți!- stirilekanald.ro

Citeste si: Cristina Ciobănașu, noi confesiuni despre despărțirea de Vlad Gherman: "Nu înțelegea. Am încercat să-i explic". Cum l-a convins actrița pe fostul ei partener să rămână în relații bune după separare- radioimpuls.ro

Prezentatorul TV a explicat că, contrar așteptărilor, cel mai gelos dintre cei 3 este chiar mezinul familiei și, totodată, cei doi părinți sunt extrem de impresionați de felul cum băieții cei mari se comportă cu fratele lor mai mic, fiind foarte atenți și grijulii cu micuțul.

„Culmea, cel gelos e cel mai mic. Suntem super impresionați despre cât de frumos se poartă cei mari cu el. Realmente au grijă de el, îl protejează şi nu ripostează când sunt trași de păr, ciupiţi etc.”, a declarat Radu Vâlcan, pentru Viva.ro.

Radu Vâlcan, Adela Popescu și copiii lor [Sursa foto: Instagram]