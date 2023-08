„Mi-am revenit imediat” Alina Marymar a dezvăluit secretul cu care a slăbit după sarcină! Mărturisiri inedite, la nici două luni de la naștere: „Nu prea am mâncat”

In articol:

Alina Marymar traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. În urmă cu nici două luni, bruneta a născut pentru prima dată și i-a oferit partenerului ei, Tzancă Uraganu, cel de-al treilea copil.

Cum s-a refăcut Alina Marymar după sarcină?

Deși a trecut foarte puțin timp de la naștere, iubita cântărețului arată mai bine ca niciodată, așa că a mărturisit secretul cu care a reușit să revină, din nou, la silueta sa. Pe lângă dezvăluirile despre cum s-a refăcut după sarcină, vedeta a mai precizat și cum se simte în rolul de mămică. Iată dezvăluirile inedite, făcute de ea!

Alina Marymar se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Chiar dacă a născut în urmă cu aproape două luni, iubita lui Tzancă Uraganu s-a refăcut rapid și a ajuns la silueta dorită. Ei bine, pentru acest lucru, bruneta a depus eforturi considerabile. Pe lângă gena care a ajutat-o, vedeta a ținut și un regim strict, nu a mancat prea mult, ci a băut apă într-o măsură mai mare.

Astfel că a dat jos imediat cele 12 kilograme pe care le-a luat în timpul sarcinii.

„Cred că ține și de genă în primul rând, dar am ținut și un regim mai strict ce-i drept, în primele zile de după naștere, dar eu nici în sarcină n-am luat foarte multe kilograme, am luat 12.

Nu prea am mâncat în acest regim pe care l-am ținut, am băut mai mult apă, cred că am avut o masă pe zi, o salată, am redus sucurile, mă rog, nici nu prea beam înainte, eu dulciuri nici nu mănânc, nici carne nu mănânc”, a mărturisit Alina Marymar, pentru spynews.ro .

Ce spune iubita lui Tzancă Uraganu despre noul rol de mămică?

Pe data de 10 iulie, Alina Marymar a născut pentru prima dată. Bruneta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, pe numele său Anastasia Maria.

Tânăra și partenerul ei, Tzancă Uraganu , sunt în culmea fericirii, iar acest lucru se poate observa prin modul în care vorbesc despre micuța lor și fotografiile pe care le postează. Ei bine, în cadrul aceluiași interviu, Marymar a fost întrebată cum se descurcă în noul rol de mămică, iar răspunsul ei a fost foarte sincer. Chiar dacă la început i-a fost mai greu, acum spune că nu mai are probleme, fetița fiind foarte cuminte.

„E foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu că e foarte cuminte, e un copil bun, nu am probleme să plângă, să simt greul acela de copil nou-născut. La început a fost puțin mai greuț, în primele zile, a fost nou în viața mea, orice mămică trece prin perioada asta, toată lumea știe despre ce vorbesc, dar doar primele zile, după mi-am revenit imediat și e totul foarte bine”, a mai spus Marymar.

