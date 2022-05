"Mi-au luat poza, mi-au luat tot!" Când va avea Saveta Bogdan stea pe Aleea Celebrităților | EXCLUSIV

In articol:

Saveta Bogdan are în spate o carieră de zeci de ani în muzica populară românească și se bucură de recunoștința fanilor chiar și peste ocean. O comunitate de români din Green Lake, Wisconsin (SUA), o stațiune din zona în care locuiește fiica artistei, s-au hotărât să-i facă o supriză demnă de prestanța

Saveta Bogdan: „Am cântat la ei în fiecare vară, când merg la fata mea, aproape de Chicago”

ei și să-i ofere în dar o stea pe Aleea Celebrităților din oraș.

Cântăreața se simte mereu atrasă de continentul american, unde merge mereu cu drag ca să-și viziteze fata, Cătălina, și să se bucure de peisajele sălbatice din Wisconsin. Și românii stabiliți acolo au prins drag de Saveta Bogdan în verile în care le-a cântat pe sufletul lor, așa că s-au hotărât să facă un gest cu care s-o convingă să se mute în Statele Unite de tot.

„Am înțeles că n-au început încă proiectul. Mi-au luat poza, mi-au luat tot și îmi vor face o stea. Ei au fost cu ideea! Mi-au zis <<Doamnă, ne place de dumneavoastră, sunteți o personalitate. Vrem să vă punem pe Aleea Celebrităților!>> A rămas că mă vor pune pe Aleea Celebrităților în Green Lake. Acolo este o stațiune pentru bogătași. Am cântat la ei în fiecare vară, când merg la fata mea, aproape de Chicago. Ea și soțul ei stau în statul Wisconsin, și Green Lake este foarte aproape de noi. Cătălina vine în septembrie încoace, și atunci când vine văd ce se mai întâmplă și cu proiectul ăsta. La ei a fost gheață și n-au putut să lucreze. O să mă mut la un moment dat în Statele Unite, dar deocamdată nu. Mie îmi place tare mult în Wisconsin, peisajele sunt superbe!”, a dezvăluit Saveta Bogdan într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Saveta Bogdan: „Nu trăiesc numai din pensie!”

Într-un interviu recent acordat celor de la Antena Stars, Saveta Bogdan a vorbit despre pensia ei de 1.700 de lei pe lună și cei 500 de lei pe care îi primește lunar de la Uniunea Compozitorilor. Dezvăluirea a fost interpretată ca o nemulțumire a cântăreței față de modul în care trăiește și de felul în care o duce cu banii, însă totul a fost, de fapt, o mare exegerare, susține cântăreața de muzică populară. Chiar dacă pandemia le-a cam stricat planurile artiștilor, Saveta Bogdan a mărturisit că nu a trăit rău în ultimii ani și că are cântări constant, mai ales de când au încetat restricțiile anti-COVID-19.

„Am tot fost la cântări în ultima vreme. Am reușit să-mi deschid ușa! (râde) Am cântări, am spectacole, am tot ce-mi trebuie și nu-mi lipsește nimic! Am și un bănuț la bancă...am 1.800 de lei pensie, dar nu trăiesc numai din pensie!”, a declarat Saveta Bogdan pentru WOWbiz.ro.