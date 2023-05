„Mi-e rușine” Dan Negru, reacție dură după eliminarea României de la Eurovision. Prezentatorul TV este profund dezamăgit de prestația țării noastre

In articol:

Dan Negru a reacționat dur după rezultatele Eurovision de anul acesta. Prezentatorul TV și-a exprimat opinia despre momentul pus în scenă de Theodor Andrei, criticând alegerea da a combina mai multe limbi într-un moment în care ar fi trebuit să fie pur despre România.

Dan Negru a menționat că a privit momentul mai ales din perspectiva unui om care a fost moderatorul spectacolului Eurovison de două ori, pe vremea când lucra la alt post de televiziune. Theodor Andrei este cel care a reprezentat România la Eurovision Song Contest 2023 și care s-a clasat pe ultimul loc, stârnind un val de reacții negative în mediul online.

Dan Negru, reacție dură după rezultatele României la Eurovision Song Contest 2023

Dan Negru a comparat momentul țării noastre cu cel al Republicii Moldova, țara care s-a clasat pe locul 1 anul 2023, dar și cu momentul de anul trecut. În 2022, prezentatorul TV a menționat că România a ales să interpreteze o melodie în limba spaniolă, pe când Republica Moldova a cântat o piesă în limba română.

La fel ca anul precedent, și anul acesta Republica Moldova a intrat în concurs cu o melodie în limba română, de la cap la coadă, pe când România a ales o melodie cu un titlu în limba engleză.

Dan Negru a lăudat alegerea inspirată făcută de Republica Moldova, dar a criticat-o aspru pe cea a României, menționând că opinia lui nu a fost nicidecum influențată de ținuta extravagantă a tânărului Theodor Andrei.

„ Când am lucrat pentru alt post de televiziune, demult, am prezentat vreo două preselecții Eurovision și asta mă face să mai trag cu ochiul la concurs. (foto e de atunci…) Anul trecut Moldova a dus în prime-time TV europene, la Eurovision, o melodie unionistă „Trenulețul Chișinău-București” cântată în română. Noi am țopăit în limba spaniolă. Anul ăsta, Moldova a cântat tot în limba română. Noi am țopăit cu un titlu englezesc de melodie.

Moldova e în finală! Noi țopăim spre casă. Nu mă deranjează exagerările vestimentare sau de altă natură. Unii oameni banali ca să devină interesanți, exagerează. Dar mi-e rușine că în al doilea an consecutiv refuzăm mâna întinsă a Moldovei. Moldovenii au avut curajul să spună public Europei că București-Chișinău e totuna. Cântecul lor va rămâne un act de curaj al mesajului politic în muzică. Noi le-am răspuns anul ăsta țopăind în engleză și îmbrăcați fistichiu.

Toți știm că TVR e goarna guvernului, a puterii politice, oricare ar fi ea. Însemnă că mesajul puterii politice românești, dat prin TVR la Eurovision, e să țopăim când Moldova ne întinde mâna peste prăpastie! Nu poți să sari o prăpastie țopăind! Trebuie să ai curajul să faci un pas mare!”, este mesajul transmis de Dan Negru, în mediul online.