„Mi s-a făcut rău” La ce vârstă a văzut Marina Voica marea pentru prima dată? Cântăreața a mărturisit lucruri emoționante din copilăria ei: „Era foarte greu”

In articol:

Marina Voica are 86 de ani și este una dintre cele mai îndrăgite soliste de muzică ușoară din generația de aur a țării noastre. Artista s-a născut și a copilărit într-un oraș din Rusia, ce se afla foarte departe de mare. Marina Voica a mărturisit că are o pasiune pentru Marea Neagră și a dezvăluit la ce vârstă a vizitat pentru prima dată litoralul.

Citește și: Viciul care îi dă bătăi de cap Marinei Voica, la 85 de ani! Nu se poate abține de la asta: "Sunt bolnavă"

Celebra cântăreață a recunoscut că, în copilăria sa, nu a putut merge la mare, din cauza faptului că louia foarte departe de litoral, în orașul Ivanovo din Rusia. Marina Voica a văzut marea pentru prima dată la vârsta de 24 ani, abia după ce s-a căsătorit cu Marcel Voica, alături de care a mers prima dată pe plajă, chiar în România. Artista a dezvăluit că cea mai frumoasă amintire din viața sa este reprezentată de primul moment în care a ajuns pe litoralul Mării Negre, în anul 1960, aceasta fiind și singura mare pe care a văzut-o.

Citește și: Marina Voica nu primește pensie de la stat, așa cum credea toată lumea! Din ce a ajuns să trăiască, la 85 de ani? „Suferim, dar mergem înainte”

Citeste si: Georgiana Lobonț a pierdut 50.000 de euro: „L-am dat în judecată”. Artista a fost escrocată de o persoană recomandată în mediul online- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO incendiară |Cea mai sexy avocată din lume recunoaște că adoră „să se joace cu focul” în dormitor: „Dorințele mele sunt inflamabile!”- stirileprotv.ro

„Cea mai frumoasă amintire a fost când am văzut prima dată marea. Asta a fost în anul 1960. Dar tu trebuie să știi imensitatea țării în care m-am născut. Eu m-am născut în Ivanovo, spre Nord-Est. Ca să ajungi la mare, e foarte greu; țara este așa de mare… cu toate că este înconjurată de oceane. Dar Marea Neagră este unică. Chiar dacă am traversat eu de 12 ori Atlanticul, Marea Neagră a fost singura pe care am ajuns să o văd”,

a declarat Marina Voica, pentru viva.ro

Marina Voica a dezvăluit la ce vârstă a vizitat marea pentru prima dată [Sursa foto: Facebook]

Ce reacție a avut Marina Voica atunci când a văzut marea pentru prima dată

Vedeta a povestit că, în copilărie, locuia la mii de kilometri distanță de mare, iar părinții săi nu au avut posibilitatea să o trimită într-o vacanță. Pe de altă parte, aceasta spune că în România este mult mai ușor să ajungi pe litoral, fiind o distanță de doar 300 de kilometri între București și Constanța.

Marina Voica a dezvăluit că nici în perioada facultății nu a reușit să viziteze litoralul, căci s-a mutat la Moscova. Abia la 24 de ani vedeta a ajuns pe plajă și a recunoscut că, atunci când a văzut marea pentru prima dată, alături de soțul ei, i s-a făcut rău din cauza emoțiilor.

Citește și: Fuego, dezvăluiri neașteptate despre celebritățile din România! A vorbit în cartea sa despre nume mari din România! Ce a scris despre Teo Trandafir, Angela Similea, Mirabela Dauer sau Sofia Vicoveanca| EXCLUSIV

Citeste si: „Am fost doar o menajeră, i-am primit la mine în casă 5 ani, nu le-am cerut niciun ban. Niciodată nu m-am gândit, s-au înțeles, s-au iubit.” Ce spune soacra Danei Roba despre căsnicia fiului său- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 6 iulie 2023. Ce sfânt este prăznuit miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cumnata Danei Roba, acuzații dure la adresa make-up artistului: "Totul este bine și frumos până la denigrarea familiei". Ce spune despre scandalul provocat- radioimpuls.ro

„Era greu de imaginat că o să mă trimită cineva de la Ivanovo, la 4.000 de kilometri de mare, ca să o văd. Ear foarte departe marea acolo, nu ca aici, în România. La nici 300 de km, ai ajuns la mare. Și ni se pare departe. Deci, eu cu cine să merg? Că eram mică. Apoi, la facultate când am ajuns, la Moscova, era la fel de complicat, pentru că în toate vacanțele mele de studentă sigur că mergeam acasă, la mama. Nici nu concepeam să fac altceva. Nici nu aveam în gând să merg la mare. Pentru mine să merg la mare era ca și când aș fi mers pe Lună. Așa că nu am avut cum! Apoi, la facultate, m-am căsătorit cu colegul meu, Marcel Voica, și am venit direct în România. Și așa am văzut eu prima dată marea. Mi s-a făcut rău când am văzut așa ceva. Eu și acum mă uit și așa îmi sare inima de bucurie!”, a mai declarat Marina Voica.