„Mi s-a ridicat sângele în cap” Marinela Chelaru a fost victima unei situații jenante! Ce a pățit actrița la Casa de pensii, după 40 de ani de carieră

Marinela Chelaru și-a petrecut muncind 40 de ani din totalul celor 64 de viață. Actrița povestea, în urmă cu ceva timp, că după 4 decenii de muncă a primit o pensie extrem de mică și nu poate trăi nici măcar modest cu acei bani. După ce și-a petrecut viața aducând zâmbetul pe buze oamenilor, pe unii dintre ei chiar instruindu-i în cariera sa de profesoară, Marinela Chelaru a mers cu dosarul la Casa de pensii, acolo unde a trăit o situație jenantă.

Celebra actriță a trecut prin momente pline de nervi atunci când a mers la Casa de pensii pentru a-și depunde dosarul. Marinela Chelaru a fost extrem de nemulțumită de atitudinea pe care a avut-o una dintre angajetele instituției, atunci când i-a adresat acesteia o frază, pe care actrița a considerat-o umilitoare, spunându-i că facultățile pe care aceasta le-a studiat nu contează. Vedeta s-a simțit înjosită și aproape că și-a ieșit din minți, povestind că ar fi vrut să recurgă la un gest necugetat și să apeleze la violență asupra femeii, însă soțul ei a reușit să o calmeze la timp.

„Era să o bat pe una de la pensii că m-a luat cu fițe. Eu m-am dus recent și i-am dat femeii dosarul fără să îi spun nimic. Iar ea mi-a zis: `Și dacă aveți zece facultăți, tot una se pune!` Poftim?! Am văzut negru în fața ochilor. Mi s-a ridicat sângele în cap. Îmi venea să sar peste masă să o iau și la bătaie. Cum să îți bați în halul acesta joc de un om?! Norocul a fost că soțul meu era lângă mine și m-a calmat. Nu ai cum să te comporți așa cu nimeni. Colega ei îi făcea semne că nu mă știe. I-am spus că nu este nevoie să mă cunoască. Și dacă eram femeie de serviciu, medic sau orice, ar fi fost urât ce a spus. Nu trebuie să mă știe lumea, nu am din astea. M-a enervat doar că s-a comportat așa cu un om, indiferent cine este”, a declarat Marinela Chelaru pentru Fanatik.ro.

Ce pensie are Marinela Chelaru

După 40 de ani în care a activat în câmpul muncii, Marinela Chelaru are o pensie pe care o consideră insuficientă.

După ce a fost educatoare, actriță și profesoară de actorie, vedeta primește o pensie de doar 1.400 de lei și a mărturisit că banii aceștia nu îi ajung nici măcar pentru medicamente. Marinela Chelaru a povestit că aceeași pensie o primesc și alți colegi de-ai săi de breaslă, aceasta considerând că actorii nu sunt răsplătiți pe măsura profesiei lor. Din cauza fondurilor insuficiente, actrița s-a gândit să se întoarcă la catedră, pentru a putea un venit cu care să se descurce.

„Mi se dau 1400 de lei după 40 de ani de muncă. Sunt atât de supărată pentru că îmi este rău și nu mă pot ocupa de chestia asta. Nu am bani nici de medicamente, vorba aceea. Eu după 40 de ani de muncă am o pensie de Doamne ferește. Treisprezece ani am fost educatoare, apoi profesoară de actorie șapte ani. Mi-am pus semne de întrebare pentru că am văzut că și alți colegi din industrie au pățit la fel. Cornel Palade, Jean Paler, mai multe nume mari. Parcă am muncit în aceeași fabrică. Eu dacă nu îl aveam pe creștinul ăsta( n.r. soțul), ajungeam să cerșesc la biserică. M-au chemat iar la Facultate de actorie să predau la catedră și poate o să mă duc, că nu se mai poate”, a mai povestit actrița.