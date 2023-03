“Mi se tot spune că am nasul prea mare”. Lidia Buble s-a săturat să fie jignită și a luat o decizie importantă | EXCLUSIV

In articol:

Lidia Buble a vorbit despre piesa nouă lansată recent “Ești frumoasă”, despre cum nu a simțit nevoia să modifice vreo trăsătură a feței ei, dar și care este secretul de a fi în trending. Artista a povestit despre nouă piesă care este o melodie manifest, dedicată femeilor, dar a mai spus și că în versuri ea evidențiază frumusețea în toate formele ei.

Lidia Buble răspunde criticilor despre nasul ei

Lidia a vorbit și despre hate-ul pe care îl primește în social media. Aceasta a spus că nu simte să facă nici o operație estetică și că preferă să se păstreze naturală.

Lidia Buble este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară, însă, pe lângă persoanele care o apreciază există și hateri care o critică pentru diverse aspecte. Într-un interviu exclusiv, artista ne-a spus cum răspunde criticilor legate de nasul sau greutatea ei.

"Am primit foarte multe mesaje de-a lungul timpului, în care femeile mă întrebau cum reușesc să am atâta încredere în mine, cu toate că aproape de fiecare dată primesc mesaje răutăcioase în care mi se spune ori că am un nas prea mare, ori că sunt prea slabă. Mă bucur să știu că pot să le fiu de folos și piesa pe care tocmai am scos-o este pentru atunci când nu au un moment tocmai roz." , a declarat Lidia Buble.

Citeste si: Vouchere de 750 de lei și de 2.000 de lei pentru români! Cine sunt beneficiarii şi ce condiţii trebuie să îndeplinească- kanald.ro

Citeste si: "Știam că am murit. Eram separat de trupul meu". Ce se află dincolo de moarte. Mărturia unui bărbat căruia i s-a oprit inima- stirileprotv.ro

Lidia Buble nu are niciun complex fizic

Lidia Buble susține că se iubește așa cum este și acest lucru le îndeamnă și pe fanele ei. Este pro naturalețe și speră ca fetele din ziua de azi să nu se mai gândească la schimbarea aspectului fizic prin operații sau intervenții.

"Nu sunt nici pe departe o femeie frumoasă sau perfectă, dar consider că reușim să ne facem și mai plăcute în momentul în care frumusețea vine din interior, empatie, dragoste față de semenii noștri. Nu mi-aș dori să schimb absolut nimic la mine, sunt mulțumită de mine exact așa cum sunt. Niciodată nu am avut vreun complex sau vreo frustrare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând că mi-a dat multă sănătate să le pot face pe toate. Mai departe, bineînțeles că încerc să fac sport, să mănânc cât mai sănătos, să mă aranjez de fiecare dată când ies din casă. Asta le încurajez și pe femeile care mă urmăresc, dar să încerc să schimb vreo trăsătură, nu. E foarte bine natural, rămâneți naturale fetelor că așa e cel mai bine. Din păcate spun că în ultima perioadă, naturalețea este pe cale de dispariție. Credeți-mă! Păstrați-vă naturale, că în curând o să fiți rare și sunt convinsă 100% că bărbații apreciază mult mai mult o femeie naturală.", a mărturisit Lidia Buble, la WOWnews.

Citeste si: „Cristi a fost cel care m-a încurajat și mi-a spus tot timpul că se va întâmpla, să am încredere și răbdare.” Ce a făcut Cristi Borcea când a aflat că va fi din nou tată!- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Ce este bine să faci în această zi importantă pentru a avea parte de sănătate?- stirilekanald.ro

Citeste si: Un bărbat a rămas șocat după descoperirea făcută în podul casei. A pozat totul și a arătat peste ce a putut să dea- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!