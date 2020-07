In articol:

Mia Khalifa este o elevă timidă și tocilară din România. Asta se susține într-o poza devenită virală în țara noastră. Și pe care au distribuit-o o mulțime de oameni, inclusiv un PSD-ist.

Ionel Isac Tudorache, consilier local din partea PSD în Câmpia Turzii, a distribuit poza în care Mia Khalifa era prezentată ca ”elevă de 10 la bac”.

Mia Khalifa s-a reinventat: este Alexandra Timofte

Situația devine și mai amuzantă în condițiile în care Mia Khalifa era prezentată ca fiind o elevă săracă și care a învățat la lumânare pentru a lua nota 10 la Bacalaureat, scrie turdanews.net.

”Ea este Alexandra Timofte, o elevă din România care a învățat si a scris la lumânare si care a luat bacul cu 10... Dar noi o promovam pe Vulpita și Viorel... BRAVO ALEXANDRA SĂ TE AJUTE DUMNEZEU ÎN CONTINUARE. DOAMNE AJUTĂ”, era mesajul care însoțea fotografia cu actrița de filme pentru adulți Mia Khalifa.

Postarea distribută de consilierul local a fost încărcată de pe un cont cu numele ”Vadu Izei” și are câteva sute de share-uri.

Mia Khalifa, victimă în industria filmelor pentru adulți

Mia Khalifa se lupta cu compania pentru care a lucrat 3 luni, iar acum vine cu acuzatii de rasism la adresa lor.

Fosta actrita de filme pentru adulti a venit cu un contraatac dupa ce site-ul pentru adulti BangBros i-a trimis o notificare prin care ii solicita sa nu mai faca acuzatii nefondate la adresa companiei.

Mia Khalifa ataca site-ul pentru o filmare in care BangBros rade de miscarea 'Black Lives Matter' si de moartea unui barbat in mainile politiei. Cazul s-a petrecut in iulie 2014, cand barbatul pe nume Eric Garner a fost omorat cu brutalitate de un politist din New York din cauza ca vindea tigari.

Barbatul a fost sufocat, iar replica lui de atunci a fost aceeasi cu cea spusa de George Floyd, omorat in urma cu cateva luni in America: 'Nu pot respira'.

BangBros ar fi facut un film pentru adulti cu tema asta, in care o fata care facea parte din miscarea 'Black Lives Matter'.

Mia Khalifa: „Au filmat o manifestanta care a fost bagat-a intr-o duba si fortata sa „nu respire” prin sufocare si acoperirea nasului”.