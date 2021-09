Micuța Ema a ajuns acasă la familia ei. Cristina Cioran a postat prima fotografie cu fiica ei

In articol:

Cristina Cioran a trecut prin momente dificile, după ce a adus-o pe lumea pe fetița sa la doar 7 luni de sarcină. De atunci, micuța Ema a stat în spital, însă părinții ei o vizitau de câteva ori în timpul săptămânii. Iată că ce a fot mai greu a trecut, iar vedeta de televiziune se bucură foarte tare că a reușit să își externeze fetița și să meargă cu ea acasă.

Cristina Cioran și-a adus fetița acasă

Cristina Cioran și-a adus fetița acasă, după mai bine de două luni pe care micuța le-a petrecut în spital. Extrem de fericită, vedeta a postat primele imagini cu Ema pe contul său de socializare.

Îmbrăcată toată în roz, micuța stă în pătuțul pregătit de părinții ei cu mare grijă. Alături de fotografia postată, Cristina a mai scris și următoarele „Acasă, în sfârșit”.

Cristina Cioran a născut înainte de termen, iar în urmă cu puțin timp a făcut primele declarații pentru motivul pentru care a adus pe lume fetița atât de devreme.

„ Poate că a fost mai bine așa.

Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba. Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut.

Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen.

Am văzut-o azi dimineață, e bine, răspunde la stimuli, respiră singură. Nu știu cât voi mai rămâne în spital, în funcție de starea copilului, de la zi la zi. Oricum azi mai rămân. Aici sunt liniștită că au doctorii grijă de ea.

Trebuie să mai stea în incubator câteva zile, pânâ când începe să mănânce singurică.

Iubitul meu nu poate să intre în spital, spitalul e carantinat. Nu e singurul caz. E plin aici de copii născuți prematur „, a declarat Cristina Cioran.