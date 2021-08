Micutzu, altercație cu geamuri sparte în centrul Capitalei: "L-am lovit cu pumnii"

Cosmin Nedelcu, alias "Micutzu" [Sursa foto: Captură video] 13:32, aug 16, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Cosmin Nedelcu, pe numele de scenă "Micutzu", a fost protagonistul unui scandal de proporții noaptea trecută, în fața unei terase de pe Calea Victoriei. Actorul a lovit puternic un bărbat, după ce acesta i-ar fi adresat cuvinte jignitoare logodnicei sale și unui alt amic, care îi însoțea.

Citeste si: Parteneriat pentru divertisment de calitate: Micutzu este noul ambasador de brand al Vlad Cazino

Cum s-a petrecut totul?

Din primele informații, se pare că incidentul violent a avut loc în plină stradă. În timp ce Micutzu, alături de logodnica lui și un alt prieten se plimbau, un grup de tineri, așezați la o terasă din apropiere, ar fi început să le adreseze cuvinte jignitoare și chiar să o agreseze pe partenera actorului, după cum chiar acesta a declarat.

Într-un moment de furie, vedeta de stand-up nu a mai ținut cont de nimic și l-ar fi lovit cu pumnii pe unul dintre bărbați, deranjat de acțiunile acestuia: "Un tip a agresat-o pe logodnica mea și l-am lovit cu pumnii şi am venit să depunem plângere. S-au întâmplat nişte chestii. Eu nu am fost bătut. Mergeam pe stradă şi am fost înjurat de oamenii ăştia. Am depus plângere toţi ieri şi aşteptăm ca organele să îşi facă datoria.", a povestit Micutzu, pentru România Tv.

În urma incidentului, polițiștii au intervenit imediat, aplicând sancțiuni, conform legii: "În noaptea de 15 /16 august 2021, în jurul orei 00.00, prin apel 112, Secția 1 Poliție a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că în fața unui magazin de pe raza de competență a secției, mai multe persoane sunt implicate într-un conflict. La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiștii, care au identificat persoanele implicate și le-au condus la sediul subunității. Din primele date a rezultat că în jurul orei 23.50, dintr-un grup format din 5 persoane, 4 adulți și un minor, aflat în fața unui magazin, un bărbat ar fi adresat anumite cuvinte unui trecător.

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

Imagine de la locul incidentului[Sursa foto: Captură video]

Acesta ar fi fost deranjat de cele auzite și a început să se certe cu cel în cauză. Cu intenția de aplanare a situației, au intervenit alte două persoane, un bărbat și o femeie. Conflictul verbal a degenerat, iar un geam al magazinului a fost spart. În cauză au fost declanșate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și lovire sau alte violențe. Patru bărbați au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 200 de lei (fiecare), conform prevederilor Legii nr 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, pentru adresarea de expresii jignitoare.", au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Unul dintre martori, atac dur la adresa actorului de stand-up

După nefericitul eveniment, mai multe reacții au luat cu asalt rețelele de socializare, mulți dintre martorii incidentului postând videoclipuri din seara cu pricina.

Citeste si: Micutzu, în Top 10 cei mai vizionați podcasteri de pe Youtube în ultima lună

Unul dintre bărbații care au văzut întregul scandal a avut și câteva replici dure pentru Micutzu, pe care îl blamează pentru atitudinea de care a dat dovadă: "În aceasta seară, ca de obicei, pe Calea Victoriei, beam o bere. Ce să vezi peste drum? Micutzu (da, chiar el) sparge un geam la o cârciumă și se ia la omor cu proprietarii de acolo. Pleacă, adună gașca de intervenție, și se întoarce să încheie conturile. Are ghinion și tocmai atunci vine Poliția Română, care se apuca de investigat.

În timpul mini anchetei, vedeta noastră, mai face un schimb de salivă cu tabăra adversă, plus niște dedicații de tipul ” să fac, să dreg, să dau”. Este condus cu amabilitate la secție. Nu știu exact ce s-a întâmplat, nu știu ce credeți voi, dar mie mi-e rușine că personajul e din Focșani. Se pare că atât merităm. Să aveți o zi de luni productivă!", a scris martorul, pe pagina lui de Facebook.