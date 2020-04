In articol:

Mai mult decât atât, după ce și-a expus competențele în meseria pe care o practică acum, Mihaela Nedelcu a vorbit și despre episodul din trecutul ei, cel în care s-a întreținut din videochat.

”Eu am avut studio până în 2015, suntem în 2020! A fost o perioadă de 3 ani, cred, în care mi s-a oferit oportunitatea de a face unul și au ieșit bani frumoși! Țin minte cum mă suna lumea bună din oraș și veneau la interviuri! Diferența dintre mine și restul este faptul că am ajutat multe persoane care acum sunt bine. Mi-au călcat pragul și studente la drept și mame singure, etc. Nu înțeleg de ce se agită atât că m-au prins ele cu nu știu ce, când eu în direct am vorbit despre videochat la tv! Despre ce vorbim? Încă am contul de admin și programul unde îi văd pe toți care fac, sunt mulți, credeți-mă! Am și în listă și femei și bărbați care au făcut sau încă fac! Am cunoștințe care sunt medici dentiști care au studiouri! Este o afacere la fel că oricare alta”, spune Mihaela Nedelcu, ”Spintecătoarea de la Morgă”.

Mai mult decât atât, nervoasă, Mihaela Nedelcu a vorbit despre situașia videochatului în România și a făcut o serie de dezvăluiri incredibile! ”Câte persoane publice nu au făcut videochat? Dacă eu am avut studio și am vrut să demonstrez că îmi asum și nu este vreo crimă! Nu regret nimic și nu mi se pare imoral! Sunt parlamentari care se îmbracă în femei, sunt homosexuali, sunt fel și fel de persoane cu fetișuri! ()... Nu am trecut de la sport la chat ! Repet: a fost o afacere Paralelă! În prezent nu am legături cu videochatul, trafic, prostituție etc! Totuși persoanele încearcă să mă denigreze că și cum aș face în prezent! Eu aveam la cont atașat studioul când aveam! Până la urmă fac ce vreau eu, altele care practică prostituția nu se mai explică atât și nu se mai simt vinovate! Vă era ciuda cumva că aveam succes mai mare cu studioul decât voi la lampă? Nu este nevoie să mă justific în față nimănui, este viață mea... Dacă am avut studio asta nu înseamnă că mi s-a făcut lobotomie, că nu pot urma facultăți sau să fiu bună în anumite domenii! Nu aveți voi idee câte persoane și-au terminat studiile cu banii făcuți din videochat! Dacă nu era nenorocitul asta de videochat ele nu își practicau muncă mult dorită! (...) Toți am făcut alegeri imorale la un moment dat...

Unii au avut probleme cu alcoolul, alții cu drogurile! Mulți au devenit dependenți de jocuri de noroc și și-au amanetat tot ce aveau pentru a face rost de bani! Alții au ajuns proxeneți, altele prostituate! Până la urmă este libertatea fiecăruia să aleagă să facă ce vrea! Imoralitatea este subiectivă, știu femei care se laudă că fac la puf 10.000/ lună și știu persoane care mint că sunt contabile și fac videochat! Fiecare are dreptul la alegerile proprii!”, a mai spus Mihaela Nedelcu, ”Spintecătoarea de la Morgă”.

”Spintecătoarea de la Morgă” are trei copii

Mihaela a devenit celebră în 2008, când era studentă la medicină, şi a primit porecla de “Spintecătoarea de la morgă”. După câţiva ani, ea a părăsit oraşul natal, Petroşani, şi s-a mutat în Bucureşti. Bruneta a decis atunci că este momentul să-şi mărească veniturile. Astfel, “Spintecătoarea de la Morgă”, redenumită ”Michelle” a început să facă bani din videochat. În prezent, ea a renunţat la vechea meserie şi a devenit instructor de fitness si este o activista cunoscuta pentru drepturile animalelor, fără să își neglizeze îndatoririle de mamă, ea având trei copii.

Și, deși are trei copii și demonstrează, în fiecare zi, că sarcinile pe care le-a suportat nu pot fi o scuză pentru femeile care nu reușesc să își revină. Plecată în Mexic, într-o vacanță de vis alături de soțul ei, Mihaela Nedelcu a pozat în ipostaze care mai de care mai îndrăznețe, expunându-și cu generozitate formele perfecte pe care le are.

Purtând costume de baie care mai de care mai mici, Mihaela Nedelcu este într-o formă fizică de invidiat pentru oricine în ciuda faptului că, nu cu foarte mult timp în urmă, la cea mai recentă sarcină, ajunsese la 92 de kilograme. De altfel, felul în care arată și lejeritatea cu care își expune formele, bine tatuate, îi și atrage o mulțime de admiratori, multe dintre comentariile pe care le primește pe conturile ei de socializare fiind, în fapt, complimente, Mihaela Nedelcu, adică ”Spintecătoarea de la morgă” meritându-le din plin.