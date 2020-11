Mihaela Rădulescu, detalii despre viața înainte de televiziune! Ce făcea diva de Monaco pentru a-și câștiga banii

Mihaela Rădulescu [Sursa foto: Instagram]

Diva de Monaco este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune de la noi din țară. În cadrul unui interviu, Mihaela Rădulescu a vorbit despre viața înainte de a fi cunoscută. Se pare că frumoasa șatenă a avut parte și de momente dificile de-a lungul carierei sale.

Mihaela Rădulescu, viața înainte de a fi în televiziune

Se pare că de-a lungul carierei sale, Mihaela Rădulescu nu a avut parte doar de momente plăcute. A plecat de jos și după câte susține ea nu s-a ferit niciodată de muncă de jos. Tot timpul a vrut să facă ceva pentru ea și să evolueze cât se poate de mult.

„Munceam ca să am din ce trăi și din ce plăti facturi, nu primeam ajutor financiar de la absolut nimeni, nici măcar de la familie. Și nu m-am ferit niciodată de nicio muncă grea, câtă vreme era plătită.

Sunt mândră că am făcut tot ce povestești, sunt mândră că nu m-am oprit nici când n-aveam ce mânca, nici când am dormit pe-o bancă, între două case închiriate, nici când mi-a fost al naibii de greu cu toate, singură. Toate astea sunt azi … my superpower. ” , a declarat Mihaela Rădulescu.

Prezentatoarea de televiziune, detalii despre adolscență

Mihaela Rădulescu a vorbit, în cadrul unui interviu, și despre adolscența ei. Se pare că frumoasa prezentatoare de televiziune era mult mai retrasă decât acum.

"Rebelă. Mai tăcută decât astăzi. Căutam mereu ceva care să mă anime, care să mă definească. Nu eram o fată rea, doar că nu mai ascultam ca înainte, descoperisem că am o personalitate și insistam să o folosesc. Eram oarecum în grafic, ca orice adolescent al generației mele, fără excese sau abuzuri. Descopeream viața, băieții, iubirea, posibilitățile…", a mai declarat Mihaela Radulescu.

