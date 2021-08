Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant pentru fiul ei: “E tot sufletul meu, chiar dacă…”

Mihaela Rădulescu și fiul ei [Sursa foto: Instagram] 10:37, aug 2, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Mihaela Rădulescu se poate considera o femeie împlinită. Vedeta are o viață desprinsă din filme, locuiește de câțiva ani buni la Monaco, are proiecte frumoase în care activează cu succes și, nu în ultimul rând, un băiat de care are toate motivele să fie mândră.

Ayan Schwartzenberg este cea mai mare împlinire a mamei sale, iar vedeta de televiziune nu ratează nicio ocazie pentru a se mândri cu băiatul ei.

Citeste si: Mihaela Rădulescu a dat cărțile pe față! Vedeta a spus totul despre operațiile estetice pe care le are: „Le fac de câte ori o să am chef”

Recent, Mihaela Rădulescu le-a împărtășit urmăritorilor ei de pe Instagram câteva imagini cu ea și Ayan. Mai mult, vedeta a postat și un mesaj special, dedicat fiului ei.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

“ Nu-mi pasa ca nu-s cele mai reusite poze. Mi-ajunge sa stiu ca am fost impreuna, de ziua lui, asa cum am fost mereu- cu aceeasi iubire strasnica, cu acelasi chef de viata, cu aceeasi bucurie cu care m-a incarcat de cand l-am adus pe lume. E tot puiul meu, e tot sufletul meu, chiar daca e barbat in toata regula. A crescut prea repede, da de viata pe cont propriu, munceste pentru ce viseaza… Am tot mai putine de facut pentru el, invat sa ma dau usor deoparte si sa-l las sa zboare. Uf…., mai am de-nvatat .” a scris vedeta de televiziune pe social media.

Ayan Schwartzenberg nu vrea să vorbească în limba română

În cadrul unui interviu, Mihaela Rădulescu a povestit faptul că, deși ea vorbește în casă limba română, fiul ei preferă să comunice în franceză și engleză.

Mihaela Rădulescu și Ayan[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Mihaela Rădulescu, cuprinsă de durere după moartea Cătălinei Isopescu! Prima reacție a vedetei: „Vibe-ul ei era complet original”

Totuși, este de înțeles faptul că adolescentul alege să vorbească în limba pe care o aude în cercul lui de prieteni.

Ayan Schwartzenberg este un băiat extrem de inteligent, pasionat de cibernetică și de tot ce ține de sport.

“ Am această problemă cu el, eu vorbesc românește cu el, ca și toată familia mea. Dar, pentru că trăiește de opt ani în altă țară, unde se vorbește franceză și engleză, omul nu mai vrea să vorbească decât franceză și engleză. ” a declarat diva de la Monaco.