Mihaela Rădulescu nu se poate obișnui cu ideea că fiul ei, Ayan, nu mai e lângă ea: „Eu sufăr. Să-mi plece copilul de acasă, cine ştie unde?”. Tânărul s-a mutat de ceva timp în New Jersey, departe de mama lui

In articol:

Mihaela Rădulescu este o femeie împlinită din toate punctele de vedere: iubește, este iubită, se laudă cu o carieră de succes și, mai presus de toate, este mamă de băiat.

Doar că băiatul ei acum nu mai este un copil, căci a crescut văzând cu ochii și a decis să-și ia viața-n propriile mâini.

Citește și: Mihaela Rădulescu, îndurerată până la lacrimi după moartea tatălui său! Vedeta nu și-a revenit nici după 7 ani de la deces

Mihaela Rădulescu, cu inima frântă de când e departe de Ayan

Astfel că acum Ayan, după cum spune mama sa, se bucură de o viață excelentă, căci bifează reușită, după reușită, lucru care nu poate decât să o facă mândră pe Mihaela Rădulescu, dar, în același timp, spune că se topește de dorul băiatului ei.

Și asta pentru că tânărul a ales să plece din sânul familiei și să studieze peste mări și țări. Ce-i drept, Mihaela Rădulescu recunoaște că ea i-a cam deschis această cale și acum se luptă cu suferința pe care și-a creat-o singură și la care, în trecut, nici nu se gândea, căci nici ea, nici fostul partenerul nu-și voiau copilul departe de ei.

Citeste si: Cum scapi de herpesul bucal – simptome, cauze și opțiuni de tratament

Citeste si: EXCLUSIV: Cum vrea Rusia să se folosească de războiul din Israel: ”Încearcă deja să impună narative false privind arme ucrainene folosite de către Hamas”- stirilekanald.ro

„El e într-un moment de reuşită, el e pe un drum foarte bun, dar eu sufăr pentru că eu eram aia care îi povestea de şcoli în America şi sufăr că mi-am făcut-o singură cu mâna mea… Şi eu, şi tatăl lui (Elan Schwartzenberg, n.r.) eram total împotriva ideii de învăţământ în altă ţară. Pentru nimic în lume, la noi nu exista această variantă. Mie să-mi plece copilul de acasă, cine ştie unde? Tătăl lui era de aceeaşi părere, n-am crezut niciunul dintre noi că ar trebui să plece de acasă până la 18 ani, sub niciun motiv. Dar iată că el a venit să ne spună că el vrea să facă asta… ”, a povestit Mihaela Rădulescu, la podcastul Amaliei Enache.

Doar că nu a fost după cum au vrut ei, ci dorințele lui Ayan au contat, astfel că acum tânărul locuiește în New Jersey.

A lăsat totul în urmă, familie, prieteni, amintiri, și a decis să-și croiască un drum strălucitor în viață, începând cu decizia de a studia la o universitate de top din SUA.

O decizie aplaudată de părinți, căci Mihaela Rădulescu pune pe un piedestal învățământul universitar din America, dar care îi frânge inima acum că totul s-a înfăptuit.

Mihaela Rădulescu nu se poate obișnui cu ideea că fiul ei, Ayan, nu mai e lângă ea [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: „Asta ne-a mai rămas. Mă culc cu el în gând, mă trezesc cu el. Când mă culc îl văd.” Un preot a susținut o slujbă, în locul în care Sebi a trecut la cele sfinte- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Cum vrea Rusia să se folosească de războiul din Israel: ”Încearcă deja să impună narative false privind arme ucrainene folosite de către Hamas”- stirilekanald.ro

Citeste si: Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, ar putea fi eliberata din arestul preventiv. Decizia Tribunalului Bucureşti nu este definitivă- radioimpuls.ro

Citește și: Cu ce vedetă internațională au luat Mihaela Rădulescu și Felix Baugartner micul dejun? Iubitul prezentatoarei a fost cel care a postat imaginea pe rețelele de socializare

Căci pentru ea este foarte greu să nu-și vadă fiul, să nu-l găsească acasă și să nu poată să îi fie aproape oricând.

Își mai alină, însă, dorul și povara din suflet cu lucrurile pe care băiatul le-a lăsat în urma lui și pe care acum vedeta le cataloghează a fi drept adevărate comori. Doar așa, spune ea, simte că poate face față distanței, dorului și lipsei lui Ayan din familie.

”Când te duci acasă şi casa e goală, iar lucrurile lui sunt încă acolo… Eu am făcut exces în a păstra lucrurile copilului meu, pe unele le-am transformat în obiecte de artă în capul meu, nişte instalaţii, nişte tablouri cu prima pereche de papuci, prima scrisoare pe care mi-a scris-o, avem şi o capsulă a timpului, pe care într-o zi o s-o deschidem împreună. Mi-e greu să mă desprind, la mine e o întârziere în a mă desprinde de vârstele lui, am rămas cu un delay”, a mai completat vedeta.