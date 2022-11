Mihaela Tatu a fost obligată să renunțe la televiziune. Dezvăluirile impresionante ale fostei prezentatoare TV: „Atunci am avut și depresie”

In articol:

Mihaela Tatu a trăit de-a lungul timpului experiențe frumoase, dar și perioade în care a simțit că totul se prăbușește în jurul ei. Se numără printre cele mi apreciate prezentatoare TV și, în ciuda faptului că și-a dorit să apară în continuare pe micile ecrane, drumul ei în viață a fost cu totul altul.

Pusă în fața unor situații de viață foarte grele, fosta moderatoare TV s-a găsit în situația în care să fie nevoită să ia niște decizii radicale și să-și schimbe viața.

Invitată în cadrul unui podcast, Mihaela Tatu a făcut o serie de dezvăluiri emoționante despre viața sa, despre urcușuri și coborâșuri în plan profesional și personal, cât mai ales despre perioada în care a suferit de depresie, boala de care a reușit să scape cu greu.

Mihaela Tatu a câștigat lupta împotriva depresiei

Mihaela Tatu a avut de suferit după ce a fost supusă unei operații în zona genunchiului, în urma căreia și-a dat seama că s-a ales cu depresie.

Stările negative au avansat rapid, motiv pentru care fosta prezentatoarea TV a încercat să găsească soluții cu ajutorul cărora să se vindece. Lozul câștigător pentru Mihaela Tatu a fost practica yoga, dar și dezvoltarea la nivel spiritual.

„Atunci am avut și depresie. Nu mă așteptam să se năruiască tot. Dintr-odată n-am mai putut să fac nimic. Ăla a fost momentul în care am început să mă gândesc că ajunge. Prea am trăit ca o fântână arteziană, în afara mea. Dar asta după ce am trecut prin depresie. Atunci m-am apucat de yoga și am dus-o așa din 2006 până în 2011.”, a mărturisit Mihaela Tatu la podcast-ul lui Mihai Morar.

Cu durere în glas, Mihaela Tatu a confirmat că dispariția sa de pe micile ecrana a avut legătură directă cu probleme de sănătate, și numai, pe care le-a avut acum câțiva ani. La acea vreme, fosta moderatoare TV a fost nevoită să se zbată pentru a avea grijă de familia sa, inclusiv de mama sa care era bolnavă. Sacrificiul pe care l-a făcut a fost renunțarea la cariera în televiziune, după ani în care a apărut de fiecare dată pe micile ecrane.