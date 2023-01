Mihaelei Cernea îi merge foarte bine după divorțul de Costin Craioveanu! S-a lansat în afaceri și face ce îi place: „Dacă nu ai curaj, nu faci prea multe”

In articol:

Fosta solistă a trupei Class, Mihaela Cernea, radiază de fericire, căci pare că totul merge foarte bine în viața sa, deși a trecut printr-un divorț greu de Costin Craioveanu. Artista a depășit perioada dificilă, iar acum se ocupă de afaceri și de lucrurile care îi plac.

Așadar, femeia și-a deschis câteva business-uri într-o zonă foarte frecventată din Capitală și tot timpul îi este ocupat de gestionarea afacerilor care îi merg foarte bine. Mai precis, Mihaela este proprietara a două cluburi în Centrul Vechi, dar și a unei săli de fitness.

„ Da, este tot în centrul vechi. Chiar astăzi este lansarea. Mi-a venit ideea, tot așa, sunt lucrurile care îmi plac mie. Mă refer la asta cu fitness-ul, cu sportul, cu clubăreala, cu muzica. Da, este aici în Cotroceni, merge foarte bine! Cred că așa trebuie să facem în viață, dacă nu ai curaj, nu faci prea multe, stai la căldurică, în plăpumioară”, a declarat aceasta pentru spynews.ro.

Mihaela Cernea și Costin Craioveanu au divorțat după 18 ani de căsnicie

Mihaela Cernea și Costin Craioveanu au trăit o frumoasă poveste de dragoste și au fost căsătoriți timp de 18 ani, însă mariajul acestora a ajuns la final recent. La un moment dat, artista a dat de înțeles că ar fi fost agresată fizic de către fostul partener de viață, însă a ținut să clarifice zvonurile, făcând o serie de declarații pe baza acestui subiect.

„S-a fabulat foarte mult pe marginea subiectului tocmai pentru că eu nu am vrut să discut despre asta și în continuare nu vreau. Mi se pare intim și personal, dar bătăi, nu. Nu suntem genul ala de oameni.

Nu sunt dezamăgită pentru ceea ce mi s-a întâmplat. Cred că viața așa este. Are suișuri și coborâșuri. Nimeni nu are viața perfectă pentru că unele sunt bune, altele rele. Important este cum ești tu și cum te simți înauntru. Eu momentan sunt extrem de ocupată. Am multe de organizat.”, a precizat Mihaela Cernea.

Mihaela Cernea și Costin Craioveanu