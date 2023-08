Mihai Albu, declarații explozive despre divorțul de fosta soție! „Arhitectul pantofilor” dezvăluie toate problemele din căsnicie: „Îmi pare rău că i-am lăsat numele”

In articol:

Mihai Albu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri de pantofi din România. Invitat în emisiunea „În oglindă”, designerul a făcut confesiuni emoționante și a oferit o perspectivă intimă asupra vieții sale și a parcursului său profesional.

Mihai Albu, totul despre divorțul de Iulia Albu

Mihai Albu și-a deschis sufletul în fața lui Mihai Ghiță și a vorbit despre problemele pe care le-a întâmpinat în căsătoria cu Iulia Albu. Acesta a spus clar care a fost motivul divorțului și de ce fosta sa soție a dorit să îi păstreze numele.

„Îmi pare rău că i-am rostit numele. Îmi pare rău că i-am lăsat numele, că am fost de acord cu păstrarea numelui meu. A fost o negociere pe nume, am fost de acord fiecare cu ce am avut de cerut. S-a mers la notar, noi am divorțat amiabil. Nu cred că dacă nu îi dădeam numele, ar fi zis ceva. Mi l-a cerut și am fost de acord. Acum, indiferent ce face, după mine face lucruri aiurea. Are tot felul de articole rele, se ceartă, eu sunt pomenit acolo, pentru că a păstrat numele. La notar, toate negocierile au mers ok, dar acum realizez că un bărbat nu e bine să îi lase numele fostei soții, pentru că ea se va recăsători, deci la ce îi folosește? Eu nu aș fi păstrat numele ei, de ce ea mi l-a cerut? Acum nu se mai poate face nimic. Motivul a fost că vrea să aibă același nume ca fetița noastră. Cu siguranță a avut și o strategie de a păstra numele. Eram cunoscut și bineînțeles că i-a fost folosit. Motivul real pentru care am divorțat a fost că avea o găină, un an am stat cu ea și a fost prea mult. Glumesc. Atitudinea ei, încercatul ăsta de a ieși în evidență... Nu neapărat au fost certuri sau a treia persoană, pur și simplu nu ne-am mai înțeles. Viața mea a fi fost diferită dacă nu mă căsătoream cu ea. Având în vedere că avem un copil pe care îl ador, nu regret că ne-am căsătorit.”, a declarat Mihai Albu.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: S-a finalizat autopsia bărbatului care a murit după ce a fost îngrijit la Spitalul din Urziceni. Ce spune soția sa- stirileprotv.ro

Cum se înțelege Mihai Albu cu fiica sa?

Mihai Albu recunoaște că nu petrece prea mult timp cu fiica sa, însă o iubește enorm. A descris relația lor actuală și lucrurile la care mai are de lucrat ca tată. Mikaela are 13 ani și locuiește cu mama sa.

„Fac ce pot în privința ei. Programul concret stabilit de instanță nu se respectă. Indiferent ce mă întrebați de ea, nu reușesc nimic, nu e ok, e loc de mai bine în relația noastră. Ca tată plecat, nu poți substitui timpul pe care l-ați pierdut. În relația cu ea, pot să vorbesc despre iubire. Eu o iubesc foarte mult, îmi doresc să o văd cât mai des, din câte mi-am dat seama de la ea, la fel, mă sună să vină la mine.”, a mărturisit Mihai Albu, la emisiunea „În oglindă”.

Citeste si: Dana Roba, filmare neașteptată din trafic! Sora makeup artistei a postat pe internet imaginile cu vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 1 august 2023: O lună excepțională pentru aceste zodii. Vă veți simți apreciați la adevăratul potențial- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții subite a actorului Angus Cloud, la numai de 25 de ani- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!