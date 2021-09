Mihai Bendeac a simțit că Ion Caramitru urmează să moară! „A avut loc o întâmplarea foarte ciudată”

In articol:

Actorul a fost devastat după ce a aflat că marele Ion Caramitru s-a stins din viață, mai ales că doar cu o zi înainte Mihai Bendeac a simțit o nevoie puternică să asculte un interviu pe care directorul TNB l-a oferit în urmă cu ceva timp în urmă.

Acesta juca în timpul unui spectacol în momentul în care a fost anunțat că Ion Caramitru a murit.

„A avut loc o întâmplarea foarte, foarte ciudată. Sâmbătă seara, acum două zile, înainte să mă culc, am văzut, nu știu ce mi-a venit, am văzut un interviu pe care l-a dat pentru „Profesioniștii”, pe care l-a avut cu Eugenia Vodă.

Eu văzusem prima ediție „Profesioniștii”, când a fost, după care a mai venit la încă o ediție după 10 ani și pe asta, a doua, nu o văzusem. Și, profitând de faptul că a apărut pe Youtube, am văzut-o. Iar a doua seară, adică aseară, cum ar veni, duminică, pentru că noi am avut spectacol, în timpul spectacolului, efectiv, regizorul tehnic, ne-a anunțat că a murit! Și mi s-a părut ireal faptul că am simțit cu o seară înainte să mă uit fix la acel interviu.

E o pierdere uriașă, o pierdere colosală pentru teatrul românesc. Mai multe nu pot să spun. Am simțit că la aplauze, aseară, la spectacol, să anunțăm și noi publicul de trecerea lui în neființă și să ridicăm aplauzele de aseară pentru dumnealui! Cam asta aș putea să spun!”, a declarat Mihai Bendeac pentru actualitate.net.

Mihai Bendeac, numai cuvinte de laudă la adresa lui Ion Caramitru

Juratul de la emisiunea de divertisment l-a văzut ultima dată pe Ion Caramitru în urmă cu doar o lună făcâd ceea ce știa el cel mai bine, spectacol pe scena teatrului. Deși era doar la repetiții, pofta cu care dădea ființă unui personaj l-a impresionat profund pe Mihai Bendeac, care are nu poate să accepte că marele actor nu va mai urca pe scenă.

„Întâmplarea face că acum o lună și un pic am avut doua spectacole la National, la sala Studio, cu Doi pe o bancă, și cu trei zile înainte de prima reprezentație m-am dus să vad sala, să verificăm acustica și așa mai departe. Și acolo se repeta pentru reluarea unui spectacol „Neguțătorul din Veneția”, unde dumnealui juca rolul principal și, tot acolo, în sala de repetiție, a intrat pe scenă și a început să repete.

Și, băi, mi s-a părut total senzațional, mi s-a părut atât de puternic, atât de viu, și, dincolo de treaba asta, mă uitam și mi se părea ireal cât poate fi de rasat pe scenă, știi, aveam impresia, efectiv, că mă uit la istoria teatrului”, a mai spus juratul pentru aceeași sursă citată anterior.