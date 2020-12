Mihai Bendeac a vorbit despre lupta cu depresia! "Au fost situații în care am cerut ajutor..."

Unul dintre cei mai cunoscuți actori din țara noastră este Mihai Bandeac. Deși are o carieră de succes, vedeta susține faptul că s-a luptat foarte mult cu depresia și încă nu a reușit să o învingă în totalite, dar reușește să trăiască cu aceasta.

Mihai Bendeac, despre problemele cu depresia

Ani la rând, cunoscutul actor s-a luptat cu depresia. Mihai Bendeac a vorbit despre afecțiunea care nu îi dă pace, dar și despre faptul că a reușit să trăiască, într-un final, cu aceasta. Vedeta este de părere că fiecare persoană trebuie să lupte sigură cu depresia lui și să își găsească răspunsuri singură.

Mihai Bendeac[Sursa foto: Instagram]

"Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste.

Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva", a declarat Mihai Bendeac, potrivit VIVA.

"Am cerut ajutor"

Juratul de la Iumor recunoaște faptul că au fost situații în care a avut nevoie de ajutor, pentru că se simțea depășit de anumite sentimente și trăiri puterice. Ba chiar a fost nevoie și de medicație în unele cazuri, dar cu toate acestea, rezolvarea a stat într-un răspuns simplu.

Mihai Bendeac[Sursa foto: Instagram]

"Au fost situații în care am cerut ajutor, situații în care nu s-a putut altfel decât cu o anumită medicație, dar cred că rezolvarea ei cu adevărat sau acceptarea e o experiență personală și fiecare găsește un anumit drum către treaba asta. Din păcate, așa e, nu există rețete. Spunea Andrei Pleșu, la un moment dat, într-o conferință foarte mișto – se numește „Despre prostie – că pe el îl enervează cumplit treaba asta cu gândirea pozitivă. Că pentru a gândi pozitiv trebuie să fii în primul rând dobitoc, că dacă ești un om care gândește nu poți să gândești mereu pozitiv. Depinde la ce te raportezi, că numai o legumă poate să gândească pozitiv despre orice.", a mai adăugat actorul.