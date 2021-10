Mihai Bendeac și Cătălin Măruță au îngropat securea războiului. Ce anunț a făcut actorul, după ce în urmă cu câteva luni declara că se simte hărțuit de prezentatorul tv? "Regret? Nu știu..."

In articol:

Mihai Bendeac și Cătălin Măruță au dat mâna și au revenit la relații mai bune, după o perioadă în care juratul de la concursul de umor l-a tot acuzat pe soțul Andrei de hărțuire, în mediul online.

Cei doi par să fi îngropat securea războiului, căci actorul a acceptat invitația de a participa la podcastul realizat de prezentatorul tv.

Citeste si: Cătălin Măruță, implicat într-un nou scandal? Mihai Bendeac l-a acuzat de hărțuire: "Te rog eu, băi, nu mă mai suna, nu mă mai hărțui!"

Mihai Bendeac a acceptat să răspundă întrebărilor lui Măruță în cadrul podcastului pe care îl găzduiește

Mihai Bendeac i-a luat prin surprindere pe cei de acasă și le-a dat o veste de zile mari. După ce în urmă cu ceva timp anunța pe contul personal de Instagram faptul că se simte hărțuit de Cătălin Măruță și că îl roagă pe bărbat, pe această cale, să nu îl mai contacteze obsesiv, actorul a acceptat să îi ofere moderatorului un interviu, în cadrul podcastului pe care îl găzduiește.

Mihai Bendeac și Cătălin Măruță [Sursa foto: Captură video]

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Cât despre motivul pentru care a dat curs invitației soțului Andrei, juratul de la concursul de umor a ținut să scrie o explicație pe pagina sa de Facebook, unde s-a justificat pentru deciza luată:

"P.S- Da. Această fotografie a fost realizată acolo unde bănuiți. Al doilea și ultimul podcast la care am de gând să merg. De ce am făcut-o? Din ambiție. Ce s-a întâmplat? Am băut prea mult în cele 3 ore și am spus multe lucruri pe care vreo rămășiță din creierul meu să le filtreze. Regret? Nu știu...", a fost mesajul postat de Mihai Bendeac, pe pagina personală de Facebook.

Mihai Bendeac [Sursa foto: Captură video]

Mihai Bendeac se simțea hărțuit de Cătălin Măruță în urmă cu câteva luni

În urmă cu câteva luni, Mihai Bendeac declara pe rețelele de socializare că se simte de-a dreptul hărțuit de Cătălin Măruță, care îl contacta în mod insistent pentru a-l invita la podcastul lui. Mai mult, actorul dezvăluia că are de gând chiar să apeleze la ajutorul autorităților pentru a rezolva acea situație, mai ales că prezentatorul tv nu înțelegea deloc refuzul lui Bendeac de a mai avea apariții în public: "M-a invitat acum două luni de zile la podcastul pe care îl realizează, i-am explicat că eu vreau să am apariții foarte rare, și așa mai departe, și că îi promit că, în momentul în care o să simt că vreau să fac un nou podcast, o să fie primul pe care îl anunț, dar nu, deja nu... Deja a ajuns la hărțuire.

Citeste si: Cătălin Măruță i-a transmis un mesaj incredibil Ancăi Dinicu, după ce aceasta a venit în emisiunea lui: „Ți-ai stricat și tu imaginea”

Te rog eu, băi, nu mă mai suna, nu mă mai hărțui! Lasă-mă în pace, te rog eu frumos! Dacă o să simt nevoia să fac un podcast, jur, pe tine te sun! Băi Cătăline, mă duc la poliție, mă jur, nu glumesc! Îmi pare rău că nu ți-am răspuns în ultimele zile, dar băi, mi s-a făcut frică, să-mi bag p***!", transmitea Mihai Bendeac la acea vreme, pe Instagram.