Mihai Leu își răsfață soția. Fostul pugilist pune familia mai presus de orice: „Poți să fii fericit fără să ai bani, poți să fii fericit cu bani”

Mihai Leu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați sportivi din țara noastră. Fostul pugilist se poate numi un bărbat împlinit atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Vedeta se bucură de o carieră de succes la care a muncit ani la rând, dar și de o familie frumoasă.

Mihai Leu trăiește o poveste de dragoste cu o femeie de origine italiană, pe nume Anna. Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de 30 de ani, iar din rodul iubirii lor a rezultat un băiat, pe nume Marco.

Fostul pugilist își răsfață soția și, deși au trecut mai bine de 3 decenii de când sunt împreună, încă o surprinde cu daruri romantice.

Mihai Leu, surprize pentru soția sa

Mihai Leu păstrează focul dragostei dintre el și soția sa cu ajutorul gesturilor romantice. Sportivul cumpără deseori cadouri, însă mărturisește că nu există o regulă în acest sens, ci doar simte să facă acest lucru.

De asemenea, Mihai Leu recunoaște că Anna nu a fost întotdeauna mulțumită de cadourile primite, ci au existat și câteva situații când a dat greș.

” Întotdeauna depinde de perioade. Spre exemplu, am avut și perioada când cumpăram eu, iar de multe ori s-a întâmplat să nu-i placă ce i-am cumpărat eu. Alte dăți…poate. Nu avem așa o regulă, așa cum simțim. Dacă văd ceva și mă gândesc că i-ar plăcea, cumpăr. Nu avem așa, nu știu, doar într-un anumit mod, cum simțim atunci”, a spus Mihai Leu, conform Antena Stars.

Familia este cea mai importantă pentru Mihai Leu

Mihai Leu consideră că familia este mai presus de orice și nici toți banii din lume nu pot cumpăra fericirea pe care el, soția și fiul lor o resimt atunci când sunt împreună.

Sportivul a mărturisit că indiferent de lucrurile materiale pe care le au, bunăstarea familiei este cea mai importantă, iar ei sunt împliniți atunci când sunt aproape unul de celălalt.

” Eu chiar cred…am auzit de multe ori întrebarea «ce aș prefera, să am bani sau să fii fericit?». Eu cred că nu există una sau alta, poți să fii fericit fără să ai bani, poți să fii fericit cu bani. La fel de bine, poți să fii și nefericit. Cel mai mult contează celelalte componente ale vieții. Pentru mine, familia, dacă am avut un meci bun sau rău, acasă a fost la fel. Astea sunt lucrurile cele mai importante, nu pot spune că nu mă interesează partea financiară. Noi suntem la fel de fericiți și când am avut mașină de lux, și când am avut mai ieftină, a fost aceeași relație”, a mai spus fostul pugilist.

Mihai Leu și Anna [Sursa foto: Facebook]