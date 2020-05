In articol:

Clara Margineanu, realizatoarea TV care a murit la numai 48 de ani, era verisoara cantaretului Mihai Margineanu.

Artistul a postat o fotografie cu Clara si a scris un mesaj despre femeia care a decedat, duminica, 26 aprilie, la Spitalul Coltea din Capitala.

Ce a scris Mihai Margineanu despre verisoara lui, Clara Margineanu:

Clara Margineanu mi-a fost verisoara primara, fiind fiica fratelui mezin al tatalui meu.

Am o familie ca toate familiile dupa cum spunea un mare dramaturg rus. Cu bune si cu rele, o familie mare, cu unele micisme pe ici si colo, o familie care, daca ar fi luata pe bucati ar putea folosi ca studiu de caz tuturor facultatilor de psihologia comportamentului uman de pe glob. Cu bune si cu relele ei!

Bunicii mei din partea tatalui au avut 5 copii, trei baieti si doua fete. Marieta, Florin, Gheorghe, Constantin si Petruta.

Viata grea, in timpul si dupa razboi, perioada de foamete a anilor ‘45 - ‘65, comunism (bunicul, Tudor Margineanu era un vehement anti-comunist motiv pentru care a si ‘cochetat’ cu organele securitatii ). Cu toate astea bunicii mei au reusit sa-si creasca copiii sanatosi si bine, astfel ca unul sa termine faculatea de Matematica a Universitatii Bucuresti, Petruta.

Marieta a fost cea mai frumoasa femeie din Romania la momentul ei si a devenit mama a 4 copii, verii mei: Ion, Eliza (Puita), Nicoleta si Viorel-Danu. Petruta aduce pe lume tot 4 copii: Daniela, Florin, Christian si Erika care traiesc toti in Austria de 30 de ani.

Baietii, toti trei, s-au indreptat catre mecanica si au devenit la randul lor niste specialisti in adevaratul sens al cuvantului. Florin, cel mai mare dintre baieti, a emigrat in Austria in 1978 unde a si profesat in domeniu, domeniu din care s-a pensionat ca sa-si poata trai viata boema pe care si-o doreste alaturi de sotia lui iubita si de fiica lui Cristina. Tata, adica Gheorghe a ajuns tehnician, iar Constantin a ajuns un mecanic de mare exceptie.

Din pacate, Constantin a suferit un soc emotional puternic exact in ziua botezului meu, soc care l-a imbolnavit crunt. A fost diagnosticat cu manie-depresiva. Sotia lui l-a parasit imediat!

Femeia si-a luat fetita de 1 an si nu l-a mai lasat pe Constantin si pe nimeni din familie sa o vada, pana cand Clara Margineanu, pentru ca ea este fetita, la varsta de 16 ani impliniti si-a cautat tatal, l-a gasit, s-au intalnit intr-o cafenea si au stat de vorba ore in sir.

Nivelul intelectual al Clarei era unu foarte ridicat, chiar si la 16 ani, iar unchiu Titi era doar un mecanic, chiar daca unu foarte bun.

Nu s-au mai vazut de atunci. La nici doi ani dupa intalnire, Constantin moare chinuit de boala si medicatia exagerata si lispsita de sens a mediocrilor de la Spitalul de Boli Nervoase de atunci.

Imediat si ca un facut, moare si mama Clarei.

In 1993 am reusit s-o gasesc si eu pe Clara. Am sunat-o, i-am spus cum ma cheama, ea mi-a zis ca astepta sa o caut si ne-am intalnit.

Am descoperit ca aveam multe in comun, multi prieteni comuni si multe pasiuni comune. Cu toate astea era mult prea sus si mult prea ‘altfel’ ca sa o pot si sa ma poata intelege.

Dar cum sangele nu se face nicodata bors, era exact cum este toata familia Margineanu. Nicio o deviatie de la sablon, cu bune si cu rele. In schimb.... si in plus … era mult mai talentata decat toti.

Restul e can-can!

Clara a lasat in urma ei niste strigate, unele de disperare si altele de speranta. In alta limba mostenirea pe care a lasat-o poate numi: Obra Maestra.

Clara s-a dezvoltat, a invatat, a gresit si a reusit singura pe aceasta lume!

DUMNEZEU sa o odihneasca!