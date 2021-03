Mihai Mitoșeru a uitat-o pe Noemi?! Prezentatorul TV s-a fotografiat în compania unei domnișoare care seamănă izbitor cu fosta soție

In articol:

Mihai Mitoșeru și fosta lui soție, Noemi, și-au spus adio definitiv și au pornit pe drumuri separate în urmă cu un an și jumătate. Cu toate că încă mai sunt prieteni, între cei doi nu se mai pune problema unui împăcări.

Noemi a fost alături de Mihai Mitoșeru în cele mai grele momente din viața lui și nu au fost puține, mai ales anul acesta. Camelia Mitoșeru a suferit o intervenție chirurgicală foarte delicată, iar în toate momentele grele Noemi l-a susținut, a fost lângă el și l-a ajutat să treacă peste greutăți.

Dar iată că acum prezentatorul TV se afișează pe rețelele sociale cu o domnișoară miserioasă, despre care nu a dat multe detalii și nici nu i-a dezvăluit identitatea. Un lucru este cert, cei doi par că se simt foarte bine unul cu celălalt.

Mihai Mitoșeru și Noemi

Mihai Mitoșeru își asumă toată vina pentru destrămarea căsniciei: „ Am greșit”

Prezentatorul TV consideră că ruptura dintre ei s-a produs doar din cauza lui și a încercat să repare situația, însă, din păcate, a fost prea târziu. Se strânseseră atât de multe încât divorțul a fost iminent.

„Sunt supărat pe mine pentru că sunt singur. Sunt singur din cauza mea. Sunt singur pentru că am greșit față de soția mea și ea nu a mai putut să suporte. Am greșit. Din momentul ăla în care s-a terminat, eu am încercat să-i spun că nu mai greșesc, am încercat să-i spun că nu mai fac. Ea a intrat într-o altă perioadă”, a mărturisit prezentatorul TV în urmă cu ceva timp.

Mihai Mitoșeru și domnișoara misterioasă

Mihai Mitoșeru are o nouă iubită?! S-a afișat în compania unei blondine misterioase

Prezentatotul TV a surprins pe toată lumea, după ce, în urmă cu puțin timp, a postat o fotografie pe contul de Facebook care i-a lăsat pe internauți cu gura căscată. Mihai Mitoșeru s-a fotografiat alături de o domnișoară misterioasă. Bărbatul nu a vrut nici măcar să-i dezvăluie numele, iar totul este interpretabil. Fanii nu au putut, însă, să nu observe asemănarea izbitoare dintre blondina care-i ține companie vedetei și fosta lui soție, Noemi.

Chiar dacă Mihai Mitoșeru nu a scris niciun mesaj în legătură cu domnișoara de lângă el, din imagine se poate vedea că cei doi sunt fericiți, zâmbesc și se simt foarte bine unul în compania celuilalt. Este a doua oară după divorțul de fosta soție când vedeta se afișează la brațul unei domnișoare. În urmă cu ceva timp, prezentatorul tv a format un cuplu cu o tânără înaltă, blondă, cu forme frumoase, Denisa, dar de care s-a despărțit destul de repede. Rămâne de văzut dacă Mihai Mitoșeru și-a găsit sau nu fericirea în brațele domnișoarei misterioase.