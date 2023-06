Mihai Mitoșeru, adevărul despre relația cu fosta soție! Ne-a dezvăluit motivul pentru care au rămas prieteni: "Am plâns amândoi" | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Mitoșeru are o carieră impresionantă și se bucură de un succes răsunător în televiziune, dar atunci când vine vorba despre viața lui privată, prezentatorul TV preferă să fie destul de discret.

Cum se înțeleg Mihai Mitoșeru și fosta lui soție?

Mihai Mitoșeru și fosta lui soție le dau clasă cuplurilor despărțite. Cei doi nu și-au refăcut viața după divorț și nici nu s-au certat. Iată cum se înțeleg acum.

"Eu nu înțeleg, că am văzut foarte multe relații și nu mă refer neapărat la cei care apar în lumina reflectoarelor, mă refer la oricine. Au divorțat, imediat el e cu una, ea e cu altul, au făcut alți copii. Alo? Uite exemplu aici, 4 ani de zile au trecut de la divorț, nu m-am afișat, ea e singură de acum 4 ani. Am fost la notar, ne-am dat mâna, ne-am pupat, ne-am îmbrățișat, am plâns amândoi, eu cred că așa trebuie să se întâmple după o relație normală.", a declarat Mihai Mitoșeru.

Citeste si: Madonna, internată la Terapie Intensivă, după ce a fost găsită inconștientă. Artista a fost nevoită să își amâne mai multe concerte- kanald.ro

Citeste si: O fabrică uriașă va fi construită în România, cu o investiție de 1,4 miliarde de euro. Va avea 8.000 de angajați- stirileprotv.ro

Mihai Mitoșeru, totul despre cum a decurs divorțul de fosta soție

Mihai Mitoșeru este prezentatorul care știe cum să îți aducă zâmbetul pe buze prin carisma sa. Însă, dacă la televizor îl vedeam jovial și plin de energie, în viața amoroasă lucrurile nu stau la fel. Mitoșeru regretă divorțul de fosta soție, fiind dezamăgit că nu a putut salva căsnicia. Acum este singur, dar își dorește să găsească o femeie cu care să își petreacă restul vieții.

"Am divorțat acum 4 ani. Am avut două relații, una de 10 ani, una de 14, cred că am fost destul de ok în viața asta și destul de serios. Nu mă întreba de ce am divorțat, că nici eu nu știu, acum îmi pare rău. Ne plafonasem, nu am știut cum să gestionez situația. După 14 ani de zile ne certam foarte rău, vorbeam urât. Poate ar fi trebuit să fac și eu ceva, dar în loc să fiu eu mai ok și mai matur, îi răspundeam mai rău decât o făcea ea și nu am știut să salvez situația. Mi s-a părut că cel mai bine e să plec din acea relație. Acum, după 4 ani de zile, nu mai gândesc așa. Mă gândesc că ar fi trebuit să fac ceva. E tardiv, oricum. În ăștia 4 ani, nici nu pot să spun că am găsit pe cineva cu care aș fi vrut să rămân. Acum m-am și maturizat, văd altfel pe toată lumea, văd altfel oamenii, încep să am alte pretenții. Practic, nu vreau mult, eu sunt un om normal, vreau niște chestii normale, dar normalitatea în ziua de azi e ceva senzațional. Poate m-am și obișnuit să fiu singur, ceea ce e foarte rău, poate nici nu am găsit fata cu care aș vrea să rămân, habar nu am. Dar, sunt deschis.", a mai mărturisit Mihai Mitoșeru, la WOWnews.

Citeste si: „Are nevoie în primul rând să aibă încredere în ea.” Maria Ghinea i-a transmis un mesaj încurajator Danei Roba, după ce a fost supusă unor chinuri groaznice- kfetele.ro

Citeste si: Urări de Sf. Petru și Pavel 2023. Mesaje și felicitări superbe: „De ziua numelui tău îți doresc să ai o zi superbă și un an plin de realizări. La multi ani încununați de succes!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!