Mihai Mitoșeru are gânduri de împăcare cu Noemi? „Sunt singur pentru că am greșit față de soția mea”

Mihai Mitoșeru trece printr-o perioadă extrem de grea. Cea mai importantă ființă din viața lui, Camelia Mitoșeru, a trecut printr-o operație grea, iar acum se află încă internată în spital.

Prezentatorul TV a mărturisit că se simte foarte singur și că are nevoie de cineva care să-i fie alături.

Acesta a divorțat în urmă cu doi ani de Noemi, cu care a avut o relație de 14 ani. Astăzi, Mihai Mitoșeru și-a dat seama cât de mult a greșit față de femeia alături de care a făcut un jurământ în fața lui Dumnezeu. Remușcările îl apasă greu, însă nu mai este cale de întoarcere, ci trebuie să privească doar înainte.

Noemi, alături de Mihai Mitoșeru în cel mai greu moment din viață

Deși au divorțat, fosta soție nu l-a lăsat la greu, ci a fost alături de el și l-a sprijinit cu tot ce a putut. Camelia Mitoșeru este acum pe secția de ATI, în afara oricărui pericol, după ce a suferit o operație chirurgicală de extirpare a unei tumori benigne.

În spital, nu numai Mihai Mitoșeru a păzit salonul în care stătea mama lui, ci i-a fost alături Noemi, iar prezentatorul îi este extrem de recunoscător pentru gestul făcut.

„Eu ar fi trebuit să fac ceva cu viața mea. Bineînțeles că după 14 ani împreună era normal ca ea să fie lângă mine. Îi mulțumesc enorm. Noemi a fost lângă mine, și-a anulat o cursă. În prima zi a stat la mine, la operație. Nu suntem împreună, nu ne-am împăcat, dar este normal”, a dezvăluit Mihai Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru își asumă vina pentru destrămarea căsniciei: „ Am greșit”

Prezentatorul TV consideră că ruptura dintre ei s-a produs doar din cauza lui și a încercat să repare situația, însă, din păcate a fost prea târziu. Se strânseseră atât de multe încât divorțul a fost iminent.

„Sunt supărat pe mine pentru că sunt singur. Sunt singur din cauza mea. Sunt singur pentru că am greșit față de soția mea și ea nu a mai putut să suporte. Am greșit. Din momentul ăla în care s-a terminat, eu am încercat să-i spun că nu mai greșesc, am încercat să-i spun că nu mai fac. Ea a intrat într-o altă perioadă”, a mărturisit prezentatorul TV.

Mihai Mitoșeru a sperat, însă, în acești doi ani de la divorț, că Noemi se va întoarce la el și vor fi cuplul care obișnuiau să fie. În acești ani nu a lăsat nicio femeie să se apropie de el și să-l cunoască cu adevărat.

„Sunt singur pentru că am divorțat și am greșit față de ea, dar după doi ani de zile trebuia să-mi dau seama și eu că ea a intrat într-o stare mai proastă, nu mai are încredere în mine, și să fac ceva cu viața mea. Nu am lăsat nicio femeie să se apropie de mine, tocmai pentru că am zis că Noemi își revine. Aici am greșit!”, a mai afirmat Mitoșeru.

Anunțul lui Mihai Mitoșeru cu privire la despărțire

Acum doi ani, prezentatorul TV a luat pe toată lumea prin surprindere după ce a anunțat că el și Noemi urmază să divorțeze. Se pare că cei doi nu mai erau pe aceeași lungime de undă, iar despărțirea a fost singura soluție pe care au găsit-o.

„Am avut bunul simț să ascund elegant situația, dar a trecut prea mult timp și nu mai pot să fac pe prostul când mă întreabă toată lumea de ce sunt singur! După o relație de 14 ani, am hotărât ca săptămâna viitoare să mergem la notar și să divorțăm!

Nu ne mai înțelegeam, nu mai mergea, ne doream lucruri diferite (eu voiam familie și copii, ea intrase în criza femeii de 32 de ani și și-a pus silicoane) și, de 3 luni, a plecat la mama ei! Știu că ne iubim (e greu sa treacă după atâția ani), dar e mai bine așa! Îi mulțumesc pentru toate momentele frumoase pe care le-am trăit împreună (și au fost multe în 14 ani!) și vreau sa fie fericita toată viața (chiar și fără mine), dar îmi doresc același lucru și pt mine!", a declarat Mitoșeru la acel moment.