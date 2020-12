Mihai Mitoșeru, declarații despre fosta sa soție: ”Am avut o relație frumoasă și puternică”

De-a lungul anilor, Mihai Mitoșeru și Noemi au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Din nefericire, din cauza unor certuri aprinse, Mihai Mitoșeru și Noemi au decis să meargă pe drumuri separate. Cu toate astea, prezentatorul TV regretă despărțirea. Ba mai mult decât atât, Mihai Mitoșeru a susținut că după o relație de 14 ani, își dorește să aibă o comunicare bună cu fosta sa soție.

”Niște oameni normali vorbesc, mai ales după 14 ani de relație. La un moment dat, în viziunea ei, eu păream vinovat pentru tot ce se întâmpla rău în viața ei. Nu am putut, din păcate, trece peste starea asta a ei, am încercat să o ajut. Am rămas fără soluții, după ce am încercat un an și jumătate. N-aș putea spune că am rămas prieteni, am avut o relație frumoasă și puternică, cu sentimente intense. După o iubire așa mare este greu să rămâi doar prieten. Îmi doresc să ajungem să comunicăm normal, într-o zi…”, a spus prezentatorul TV.

Mama lui Mihai Mitoșeru își dorește ca fiul ei să se împace cu fosta sa noră

Recent, mama lui Mihai Mitoșeru a povestit într-o emisiune de televiziune că își dorește foarte mult ca fiul ei să se împace cu fosta sa noră. În plus, Mihai Mitoșeru a mai povestit după despărțirea de Noemi că a greșit enorm. Chiar dacă nu o să mai fie împreună, prezentatorul TV și-a dat seama unde a greșit.

„Eram foarte coleric, mă enervam, dar aveam și motive pentru că ea era foarte rece. Într-o noapte ne-am certat foarte tare, a plecat la mama ei și a zis să ne despărțim. Mie imi e mai greu că am rămas singur într-o casă mare și e greu să fii singur. Ea s-a bucurat ca un copil că nu mai spală vasele și nu mai face de mâncare, deși niciodată nu am pus-o să facă asta!

Ea are impresia că dacă ne-am despărțit e mai liniștită. E greu să fii singur. Au trecut patru luni de zile și am acceptat situația. Am sunat-o și am întrebat-o ce facem. Mi-a zis că este liniștită așa și că să lăsăm lucrurile așa. Am încercat. Eu am înțeles unde am greșit. Eu țipam, înjuram. Nu trebuia să fac atât de urât. Am greșit enorm. Chiar dacă nu o să mai fim împreună, am înțeles unde am greșit”, a mai adăugat Mihai Mitoșeru.

