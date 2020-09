In articol:

Mihai Mitoşeru şi fosta lui soţie

Deși în urmă cu ceva timp Andreea Mantea susținea faptul că cei doi soți s-au împăcat, astăzi, Mihai Mitoșeru vorbește despre ultima perioadă din viața lui. Vedeta a declarat în ce relații este cu fosta lui soție, Noemi, dar a vorbit și despre perioada în care a fost singur.

Mihai Mitoșeru, dezvăluiri despre relația cu Noemi

Mihai Mitoșeru a decis să rupă tăcerea și a vorbit despre relația pe care o are la momentul actual cu Noemi. Deși credea că divorțul îi va salva, de fapt, căsnicia, se pare că lucrurile nu au stat chiar așa. El a cunoscut o altă femeie în urmă cu trei luni.

"Un an de zile am fost singur, am divortat fără motiv, ne plafonasem. Eu am crezut că dacă divorțăm, ea se trezește, nu s-a trezit. Dar după 6 luni mi-am dat seama că am greșit, dar ea nu și-a mai revenit. Murise tatăl și bunica ei, noi nu ne mai căsătorisem, plus job-ul care o stresa foarte mult. Astfel că un an de zile noi nu am mai vorbit. Și după un an de zile am ieșit și eu cu o fată, am ieșit vreo 3 luni de zile și ea a aflat că noi suntem într-un club și ea a venit acolo.

Citeste si: Ministrul Educației, noi detalii despre situația în care un copil nu mai poate purta masca în clasă

Citeste si: „Pistruiatul” face primele dezvăluiri despre cariera sa. Cum a ajuns să joace în film? - evz.ro

Mi s-a părut foarte tare, dar nu am știut ce să fac. Așa că am scos-o afară să vorbim. Și ea mi-a zis că m-a lăsat un an de zile să sufăr ca să mă trezesc la realitate.După asta a plecat acasă și noi am început să vorbim iar", a declarat Mihai Mitoșeru în cadrul unei emisiuni TV.

Vedeta mai declara faptul că s-a înțeles destul de bine cu femeia respectivă, doar că a decis să pună punct acestei relații din pricina legăturii cu Noemi.

Mihai Mitoşeru şi Noemi

Citeste si: Andra Volos, detalii despre întoarcerea în casa Puterea Dragostei! Ce a făcut-o pe fosta concurentă să revină

"Dar nici față de fata cealaltă nu m-am purtat urât, deși a spus că nu se simțea bine când a văzut că nu o lăsam de izbeliște pe Noemi, pentru că era într-o perioadă mai grea. Fata aceea a pus punct pentru că nu îi mai plăcea situația, iar Noemi nu poate să iasă din starea asta sau nu vrea și eu nu o pot lua cu forța", a mai transmis vedeta.

Citeste si: Dispariție în Olt! O minoră de doar 16 ani a plecat de acasă de două ori în ultimele trei zile!

"Am jucat la două capete"

Mihai Mitoșeru a mai adăugat faptul că "a jucat la două capete", dar, în cele din urmă, a renunțat la ambele femei din viața lui.

"Eu nu sunt golan, am jucat la două capete pentru că așa a fost situația. Am fost într-o situație urâtă, așa că am încheiat-o cu amândouă, nu din vina mea. Acum sunt singur, dar am ieșit cu o fată de două ori. Nu știu ce va fi, nu-mi propun nimic, dar vreau o relație cu o fată ok", a mai spus acesta.