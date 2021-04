Mihai Mitoșeru nu vrea să mai audă de fosta soție. Prezentatorul TV a cunoscut pe altcineva: ”Ea e prea ok, eu sunt prea nebun”

In articol:

Mihai Mitoșeru a făcut dezvăluiri din viața lui amoroasă. Celebrul prezentator TV a vorbit despre fosta lui căsnicie cu Noemi, despre care are toată aprecierea însă cu care nu mai vede o împăcare. Mitoșeru spune că dragostea lor s-a consumat deja din vina amândurora, însă au rămas prieteni după atâția ani de când se cunosc.

” Mi-am dat seama că sunt singur pe lume. Noemi a fost și nu a fost langa mine. Nu ne-am impacat ca nu am avut de ce. De aia am si divortat. Noi am omorat dragstea aia, amandoi am fost de vina. Nu am stiut sa salvam dragostea aia. Dar prietenia, faptul ca ne cunoasteam de 14 ani, obisnuinta aia are si partile ei bune. Vorbeam cu ea. Mi am dat seama ca sunt singur. Nu mai vreau sa aud despre Noemi, nu in sensul rau”, a spus Mihai Mitoșeru despre fosta lui soție.

Mihai Mitoșeru [Sursa foto: Facebook]

Mihai Mitoșeru, o nouă relație?!

Mihai Mitoșeru a vorbit la Teo show și despre noua cucerire din viața lui. Omul de televiziune a mărturisit că a cunoscut o fată, care este mult mai ok decât și-ar fi imaginat.

”Mi-am dat seama ca sunt singur ca am vrut sa fiu singur. Am vorbit si cu alte fete la telefon. Am cunoscut o fata, e chiar prea ok si ma sperie. Am impresia ca m-am obisnuit sa fiu singur. E greu sa treci prin ce ai trecut, și cu mama si cu mine. Ea e ok și m-a speriat pe mine, nu sunt obisnuit cu fetele ok. Habar n-am ce va fi mai departe. I-am zis de patru zile să mă lase puțin în pace că m-am speriat. Ea e prea ok, eu sunt prea nebun, i-am zis să mă lase puțin în nebunia mea”, a dezvăluit Mitoșeru, despre noua femeie din viața lui.