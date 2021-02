Mihai Mitoșeru, prima reacție despre boala de care suferă mama lui! „Mama trebuia să fie operată azi”

feb 1, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Prezentatorul TV trece prin momente de groază! Mama acestuia trebuie să fie operată de urgență din cauza unei afecțiuni grave, însă intervenția chirurgicală a fost amânată, ca urmare a lipse de sânge.

Mihai Mitoșeru a făcut un apel public pe pagina sa de Facebook, în care-i roagă pe internauți să doneze plasmă pentru a-i ajuta mama!

Mama lui Mihai Mitoșeru are nevoie urgentă de sânge

Mihai Mitoșeru este este în pragul disperării! Cea mai importantă ființă din viața lui are nevoie urgentă de o operație pe care nu o poate face din cauza lipsei de sânge! Camelia Mitoșeru are o tumoră benignă-meningiom ce poate fi îndepărtată doar chirurgical.

„Avem mare nevoie de ajutorul vostru! Mama trebuia sa fie operata azi (având o tumora benignă-meningiom), dar din lipsa de sânge operatia trebuie amânată! Va rog din suflet cine ma poate ajuta sa meargă sa doneze la orice centru de hematologie din țara, dar cu specificația: “pt Mitoșeru Georgeta Camelia și spitalul Sanador”! Indiferent ce grupa de sânge aveți! Va multumim din suflet! Doamne ajuta!”, a scris Mihai Mitoșeru pe pagina sa personală de Facebook.

Anul trecut, Camelia Mitoșeru se plângea că are probleme cu unul dintre membrele inferioare, însă medicii iau spus că nu este atât de frav încât să ajungă la bisturiu și i-au prescris un tratament.

„Mama are niște probleme de circulație, dar se rezolva (speram) cu un simplu tratament”, a scris Mihai Mitoșeru pe Facebook, pe 27 iulie 2020.

„ Nu fac bine deloc! Mi s-a umflat un picior și m-am speriat și m-am dus la clinica aia unde s-a operat Mihai și nu e de operat la mine, dar mi-au dat un tratament. Am avut noroc. Da, tot așa, ca lui Mihai, numai că la mine nu sunt pe afară, sunt pe dinauntru. De aia m-am și dus că am văzut că mi s-au umflat amândouă picioarele! Am 4 zile de tratament, în mod sigur nu e grav!”, a declara Camelia

Oana Roman îi sare în ajutor lui Mihai Mitoșeru

Mitoșeru acum câteva luni.

Bună prietenă cu prezentatorul TV, Oana roman a sărit imediat să-l ajute. Aceasta a făcut un anunț pe contul de Instagram, unde are o cumunitate de peste 233 de mii de oameni, în care-i roagă să meargă și să doneze pentru Camelia Mitoșeru.

„Am o mare rugăminte la voi! Prietenul meu, Mihai Mitoșeru o operează pe mama lui, o operație complicată și grea! În România e lipsă de sânge acută! Vă rugăm să donați sânge pentru a o ajuta pe mama lui. Când donați, specificați pentru Camelia Mitoșeru! Trebuie operată azi, dar nu este sânge grupa A2”, a spus Oana Roman pe Instagram.