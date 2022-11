Mihai Mitoșeru regretă că a divorțat! A dezvăluit abia acum motivul pentru care a ales să nu mai continue căsnicia cu fosta soție: "Ne plafonasem, nu am știut cum să gestionez situația" | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Mitoșeru a fost invitat în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu, unde a vorbit despre viața sa. Acesta a povestit despre întâmplările din emisiunea ”Se strigă darul”, despre fosta soție, despre relația cu mama lui, dar și despre relația sa ascunsă.

Mihai Mitoșeru, adevărul despre divorțul de fosta soție

Mitoșeru a menționat că încă are regrete după divorț, pentru că și-a dat seama câte ar fi putut rezolva în relația lor, dar a spus și că situația l-a maturizat și că acum vede lucrurile diferit. Totuși, viața lui amoroasă continuă să fie activă, pentru că după divorț a cunoscut o fată, dar singurul ei defect ar fi fost că grăbea lucrurile între ei, iar acest lucru îl făcea să se simtă inconfortabil.

Mihai Mitoșeru este prezentatorul care știe cum să îți aducă zâmbetul pe buze prin carisma sa. Însă, dacă la televizor îl vedeam jovial și plin de energie, în viața amoroasă lucrurile nu stau la fel. Mitoșeru regretă divorțul de fosta soție, fiind dezamăgit că nu a putut salva căsnicia. Acum este singur, dar își dorește să găsească o femeie cu care să își petreacă restul vieții.

"Am divorțat acum 3 ani. Am avut două relații, una de 10 ani, una de 14, cred că am fost destul de ok în viața asta și destul de serios. Nu mă întreba de ce am divorțat, că nici eu nu știu, acum îmi pare rău. Ne plafonasem, nu am știut cum să gestionez situația. După 14 ani de zile ne certam foarte rău, vorbeam urât. Poate ar fi trebuit să fac și eu ceva, dar în loc să fiu eu mai ok și mai matur, îi răspundeam mai rău decât o făcea ea și nu am știut să salvez situația. Mi s-a părut că cel mai bine e să plec din acea relație. Acum, după trei ani de zile nu mai gândesc așa. Mă gândesc că ar fi trebuit să fac ceva. E tardiv, oricum. În ăștia trei ani, nici nu pot să spun că am găsit pe cineva cu care aș fi vrut să rămân. Acum m-am și maturizat, văd altfel pe toată lumea, văd altfel oamenii, încep să am alte pretenții. Practic, nu vreau mult, eu sunt un om normal, vreau niște chestii normale, dar normalitatea în ziua de azi e ceva senzațional. Poate m-am și obișnuit să fiu singur, ceea ce e foarte rău, poate nici nu am găsit fata cu care aș vrea să rămân, habar nu am. Dar, sunt deschis.", a declarat Mihai Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru, sprijinit de mama sa în viața personală

Mama lui Mihai Mitoșeru i-a fost mereu alături fiului său, ea fiind cea care s-a implicat cel mai mult în creșterea lui. Deși nu se bagă în viața lui personală, femeia își dorește să îl vadă la casa lui, alături de cineva.

"Doar pe mama o mai am. Mama ar vrea să fiu cu cineva, să fac copii cât mai mulți. Nu am simțit presiune niciodată. Ea a fost genul de mamă, care m-a ajutat, care a făcut absolut orice pentru mine. M-a crescut și singură, că la un moment dat au divorțat ai mei. A fost și mamă și tată. Ea mi-a dat niște sfaturi, dar niciodată nu mi-a spus că ar trebui să fac asta că vrea ea sau ar trebui să fiu cu persoana asta că zice ea. Din contră, ea s-a înțeles foarte bine cu persoanele cu care eu am avut relații. Când ne certam, mama a fost de partea lor. Nici mie nu îmi convine că sunt singur, acum hai să fim sinceri. Nu sunt făcut să fiu singur, sunt om de relație, drept dovadă relațiile de 10, respectiv 14 ani, înseamnă enorm, unii poate nu au într-o viață. Trebuie să găsesc persoana cu care simt eu că vreau să stau, să trăiesc.", a mărturisit Mihai Mitoșeru, la Bărbați vs Femei.

