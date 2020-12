Mihai Mitoșeru, tot adevărul despre înlocuirea lui Bursucu de la TV! "A lipsit motivat..."

In articol:

În ultima perioadă, fanii Kanal D au putut observa faptul că Bursucu a fost înlocuit de Mihai Mitoșeru. Care este motivul principal pentru care coregraful a dispărut din emisiunea lui Teo Trandafir?!

Mihai Mitoșeru, declarații despre televiziune

De câteva ediții, Mihai Mitoșeru prezintă în locului lui Bursucu, fapt care a stârnit multe semne de întrebare în mediu online. Vedeta de televiziune a declarat care este adevăratul motiv pentru care coprezentatorul lui Teo Trandafir a fost înlocuit, potrivit Playtech.ro

"Pe Teo Trandafir o cunosc de 21 de ani, de când eu începusem să prezint emisiunea ”Bingo” și ea prezenta un matinal cu Mircea Badea. Eram în aceeași gașcă. Eu așa am învățat, nu am făcut o școală de televiziune. Am terminat Actoria și am intrat direct în televiziune. Școala mea s-a numit furt de meserie de la Teo, am stat pe lângă ea, este un profesionist, cea mai bună profesoară și cea mai bună femeie din televiziune, după părerea mea, de departe. Este un prieten adevărat, pe care m-am putut baza la orice oră, în orice moment, de 21 de ani de când ne cunoaștem. I-am ținut locul lui Bursucu puțin, care a lipsit motivat, a avut filmări speciale pentru Sărbători, dezvăluia Mihai Mitoșeru în cadrul interviului.", a declarat Mihai Mitoseru.

Mihai Mitoșeru

Relația dintre Mihai Mitoșeru și fosta soție, Noemi

Totodată, Mitoșeru a mai vorbit și despre relația pe care o are acum cu fosta sa soție. Cu greu, foștii soți vorbesc astăzi.

"Niște oameni normali vorbesc, mai ales după 14 ani de relație. La un moment dat, în viziunea ei, eu păream vinovat pentru tot ce se întâmpla rău în viața ei. Nu am putut, din păcate, trece peste starea asta a ei, am încercat să o ajut. Am rămas fără soluții, după ce am încercat un an și jumătate. N-aș putea spune că am rămas prieteni, am avut o relație frumoasă și puternică, cu sentimente intense. După o iubire așa mare este greu să rămâi doar prieten. Îmi doresc să ajungem să comunicăm normal, într-o zi…", a povestit Mihai Mitoșeru pentru playtech.ro.