MIhai Onicaș la Survivor

Faimosul Mihai Onicaș de la Survivor România și iubita lui, Ștefania Sîrca, nu mai au voie să posteze fotografii cu copiii minori ai femeii. Decizia a fost luată de o instanță din Cluj, după ce fostul concurent de la Survivor România și iubita lui au pierdut procesul cu fostul soț al Ștefaniei, un avocat clujean pe nume Horea C, scrie clujust.ro.

Ștefania Sîrca și Horea C. au fost căsătoriți timp de patru ani și au divorțat în 2016, la notar, arată sursa citată. Cei doi au semnat un acord prin care fetele rezultate din căsătoria lor vor locui la mamă, urmând ca autoritatea părintească să se exercite în comun de către ambii părinți. Ștefania Sîrcă este fiica actualului candidat PRO România la Primăria Baciu și deține o cofetărie cunoscută în Cluj.

Fostul soț al iubitei lui Mihai Onicaș de la Survivor România: ”Au refuzat să scoată fotografiile”

Fostul soț al Ștefaniei a deschis un proces împotriva Ștefaniei și a lui Mihai în 2019 prin care solicită instanței ”obligarea pârâților de a nu mai posta și distribui imagini, fotografii, video-uri cu minoriele pe Facebook/Instagram sau alte site-uri de socializare, obligarea pârâților de a șterge toate fotografiile în care apar minorele, pe Facebook/Instagram sau alte site-uri de socializare, obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces”.

MIhai Onicaș și iubita lui, Ștefania

”Este de domeniul evidenței că având în vedere vârsta fragedă a minorelor, acestea nu își pot exprima un consimțământ valabil în ceea ce privește diseminarea publică a imaginilor în care ele sunt surprinse. În calitate de reprezentant legal al acestora, văzând distribuiri ale fotografiilor minorelor și fiind atenționat și de către persoane din anturajul său cu privire la conduita pârâților, le-a atras atenția pârâților și le-a solicitat să se abțină de la a posta/distribui pe rețele de socializare imagini cu copiii și de a șterge imaginile deja publicate, însă aceștia au refuzat”, se arată în solicitarea fostului soț al iubitei lui Onicaș.

Ștefania, iubita lui Mihai Onicaș de la Survivor România: ”Adevăratul motiv este că am început o relație”

În apărarea ei, Ștefania Sîrca a explicat faptul că fotografiile postate de ea apar în situații festive și momente importante din viață pe care a vrut să le împărtășească cu prietenii. De asemenea, ea spune că fotografii ale fetelor apar și pe alte conturi de socializare: ale nașilor și chiar a grădiniței unde au mers fetele, fără ca acest lucru să-l deranjeze pe fostul soț.

MIhai Onicaș și iubita lui, Ștefania, sunt împreună de anul trecut

”Aceste aspecte vin să evoce faptul că reclamantul a inițiat acest demers procesual dintr-o ambiție pur personală și din orgoliu, raportat la pretinsa conduită ilicită a pârâților. În plus, doar pârâta a publicat fotografii cu fetele, nu și pârâtul...

Consider că, de fapt, adevăratul motiv deranjant pentru reclamant, care a avut rolul unui declanșator pentru acest dezacord nejustificat al său, s-a ivit odată cu începutul relatiei dintre pârâți”, a scris Ștefania Sîrca în apărarea ei.

Instanța a dat câștig de cauză fostului soț al Ștefaniei, admițând în parte acțiunea acestuia. Mihai Onicaș și Ștefania Sîrcă nu vor mai avea voie să posteze imagini cu fetele fără acordul explicit al tatălui, urmând ca fiecare parte să suporte propriile cheltuieli de judecată, conform clujust.ro.

”Procedând la analizarea condițiilor mai sus enunțate, instanța reține că ingerința este legitimă și justificată, apărând dreptul de exercitare a autorității părintești al reclamantului, este justificată, întrucât are ca scop protejarea intereselor minorelor și este necesară într-o societate democratică, deoarece autoritatea părintească comună a fost instituită tocmai pentru a ”educa” părinții să pună înaintea propriilor dorințe și interese ori sentimente interesul superior al minorilor. Așadar, cererea reclamantului ca pârâții să fie obligați de a nu mai posta/distribui imagini, fotografii, video-uri cu minorele C. O. și C. A, pe facebook/instagram sau alte site-uri de socializare, cel puțin nu fără consimțământul tatălui, până la vârsta la care minorele dobândesc capacitatea de exercițiu, este întemeiată, considerent pentru care instanța o va admite”, se arată în decizia instanței.

Faimosul Mihai Onicaș: ”Un proces acționat cu tentă răutăcioasă”

Conatactat de WOWbiz.ro, Mihai Onicaș a declarat că fostul soț al iubitei lui a început să aibă probleme cu apariția fetelor pe Facebook și Instagram din momentul în care el și Ștefania au devenit un cuplu.

”E un proces acționat cu tentă răutăcioasă și eu consider că vine dintr-o atitudine posesivă pe care el o are față de Ștefania. Fotografii cu fetele au postat și bunicii, nașa sau chiar grădinița la care ele merg vara, însă doar împotriva noastră s-a indreptat acțiunea lui.

MIhai Onicaș a fost Faimos la Survivor România

După divorț, Ștefania a mai postat fotografii cu fetele și în 2017 și în 2018. Apoi am fost în vacanță cu ea și cu fetele în Turcia, iar după acest concediu a apărut și acest proces. Probabil pentru că apăream și eu în poze. El spune că fetele ar fi în pericol pentru că apar în fotografii pe conturile de socializare, ceea ce este absurd.

Ar fi multe lucruri de spus despre atitudinea pe care acest om a avut-o față de Ștefania după divorț, dar și față de mine, dar nu este cazul să vorbesc despre asta, cel puțin nu momentan.

Ne gândim serios să deschidem și noi un proces pentru stabilirea unui program fix de vizitare a fetelor și pentru plata la timp a pensiei alimentare”, a declarat Mihai Onicaș pentru WOWbiz.ro.