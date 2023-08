Fanilor nu le-a venit să creadă cine l-a însoțit pe Mihai Petre în vacanță, împreună cu familia. Chiar el a fotografiat-o și a făcut totul public: „Mă bucur mult că a venit”

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni că Mihai Petre este un familist convins. Își ia de fiecare dată în serios rolul de soț și tată, dar se pare că nu uită nici să fie un fiu exemplar, la rândul lui.

Mihai Petre nu pierde nicio ocazie pentru a petrece timp în familie

Dovada o reprezintă chiar ultima postare a coregrafului, alături de Elwira, cele două fetițe și de mama lui.

Cariera îi ocupă lui Mihai Petre o mare parte din timp, dar, cu toate acestea, găsește mereu ocazii pentru a fi alături de cei dragi. Familist convins, coregraful se bucură de fiecare clipă împreună cu soția și fiicele lui. Așa s-a întâmplat și de această dată, căci Mihai Petre a ținut să împărtășească și cu fanii câteva imagini din Bulgaria, acolo unde a plecat în vacanță cu familia, dar și cu mama lui.

„Cel mai bine mă simt în vacanță cu familia, cu fetele mele. De data asta mă bucur mult că a venit și mama. Am rezervat rapid!”, a scris Mihai Petre în mediul online.

Mihai Petre, alături de familia lui [Sursa foto: Facebook]

Artistul se bucură de soare, de mare, de relaxare și de compania celor dragi într-o zonă spectaculoasă.

„Am ajuns in Bulgaria, în stațiunea Obzor, aproape de casă, unde am fost surprinși de varietatea opțiunilor in ceea ce privește cazarea, activitățile- super child-friendly, meniul zilnic. Dacă va gândiți să dați o tură pe aici- scutiți-vă de stresul inutil si lăsați-i pe profesioniști să se ocupe de pachetul vostru”, a

adăugat Mihai Petre.

Mihai Petre și Elwira, în vacanță. [Sursa foto: Facebook]

Mihai Petre și Elwira sunt împreună de mai bine de 23 de ani

Artistul și soția sa, Elwira, trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mai bine de 23 de ani. De aproximativ 15 ani și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, iar apoi au devenit părinți.

În prezent, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Elwira și Mihai Petre au o relație bazată pe încredere și iubire. Soții s-au căsătorit în anul 2008 și au împreună două fiice. Când vine vorba despre responsabilitățile părintești, Elwira și Mihai se dedică complet micuțelor și au grijă să le ofere o educație exemplară.

„Sunt o mamă permisivă, până la un punct. Până în punctul în care simt că lucrurile pot să ducă într-o direcție periculoasă, atunci intervin, dar le permit fetelor să facă foarte multe lucruri. Nu am problema asta dacă știu că pot fi lângă ele să le ajut și să le salvez. Intervin numai când este periculos.

La fel este și Mihai. Suntem pe aceeași lungime pe subiectul acesta. Eu am încredere în ele foarte mare și ce încerc să fac ca părinte și că mamă este să le învăț să se obișnuiască cu viața, să se descurce, pentru că asta este cel mai important pentru ele”, povestea Elwira în cadrul unei emisiuni televizate.