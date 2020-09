Mihai Pintilii

In articol:

Mihai Pintilii, antrenorul FCSB din meciul cu FC Argeș a oferit un răspuns ironic și acid când un reporter i-a adresat o întrebare.

După meciul FCSB - FC Argeș care s-a terminat cu scorul de 3-0, un jurnalist l-a întrebat pe antrenor cine a făcut schimbările, Mihai Pintilii a răspuns: „Antrenorul (n.r. Toni Petrea). Dacă le gândeam eu, le făceam altfel.”

Întrebarea ulterioară adresată de reporter a fost cumi-a transmis Toni Petrea mesajul, iar antrenorul a răbufnit:

„Ei, asta e bună! Prin telepatie... Normal că prin telefon! Dacă vrei, îi zic să mă sune pe bancă la următorul meci din Liga 1, ca să fiu și eu șmecher. Bine? (n.r. râde)”.

Mihai Pintilii, declarații acide

Replicile acide nu s-au oprit aici. Întrebat despre posibilele reveniri ale lui Oaidă și Soiledis, care sunt momentan accidentați, Mihai Pintilii a răspuns aparent deranjat:

„Știi ceva ce eu nu știu? Ei mai au de tras foarte mult, nici nu știu cât.

Ne bucurăm că am câștigat, pentru că ne dă moral pentru meciul din Europa League cu Liberec



Cană a fost senzațional! Când echipa nu ia gol, înseamnă că fundașii și portarul au jucat foarte bine



Sper ca la următorul test băieții să iasă ok, și îi vom aștepta înapoi cu mare drag. Avem și noi emoții, cei care am ieșit negativ. Sărim în sus când vedem testele negative, zici că am câștigat la loto”, au fost cuvintele lui Mihai Pintilii de la sfârșitul partidei dintre FCSB și FC Argeș, citat de gsp.ro.