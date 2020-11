Mihai Șora, atacat pentru că îl ironizează pe Donald Trump

In articol:

Mihai Șora a avut chiar o postare în care îi compară pe Joe Biden și Donald Trump cu Ion Iliescu și Vadim Tudor. ”Știm că nu le este ușor prietenilor americani, căci am trecut și noi prin nefericirea de a fi nevoiți să alegem între Vadim și Iliescu, dar acesta este jocul democratic, iar – în absența lui – n-ar fi nici libertate, nici competiție reală, la limită – nici votare.”, a scris Mihai Șora.

Însă, atât mesajele de pe pagina de socializare a filozofului cât și un site românesc pro-Trump îl atacă dur pe acesta pentru faptul că este de partea lui Joe Biden și că îndeamnă lumea să-l susțină pe cel considerat ”prea aproape de comuniști”

Iată și un mesaj de pe pagina de facebook a lui Mihai Șora.

”Nu înțeleg comparația, Trump este unul dintre cei mai buni președinți pe care i-a avut SUA în istoria ei. E cumplit sa fii american acum. La fel cum am votat Iliescu in 2000 și a fost cumplit. Jocul democratic, domnule Șora, e ușor strâmb in SUA. O democrație permite mai mult de doua voci. Multă lume vorbește despre democrația americană, doar ca ea suferă rău de tot. Pana acum nu s-a văzut atât de clar pentru ca aspiranții la președinție nu erau penibili. Acum, din păcate, sunt amândoi penibili”

Mihai Sora, atacat pentru opriniile sale[Sursa foto: facebook Mihai Sora]

600 de comentarii la postarea lui Mihai Șora legată de Donald Trump si Joe Biden

Dar, admiratorii lui Mihai Șora, împărțiți în tabere au aprins discuția. După vreo 600 de comentarii, Mihai Șora a adăugat și el un mesaj: ”Văd multe scurtături în comentarii, radicalizări, insulte. Comparația mea nu se referă la persoane, ci la împrejurări, la nefericirea (cum o numesc mai sus) de a avea de ales între două versiuni neconvingătoare de politicieni”, a mai spus filozoful.

Mihai Șora, filozoful de 103 de ani, căsătorit cu o femeie mai tânără ca el cu 56 de ani, este extrem de active în mediul online, unde își expune opiniile politice. Mihai Șora a socat multă lume când ăn perioada mitingurilor #rezist a fost de multe ori ăn Piața Victoriei alături de manifestanți.