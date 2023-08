Mihai Stoica a comentat pe baza meciului Farului din play-off-ul Conference League: „Cred că are şanse foarte mari să meargă în grupe”

In articol:

Prima repriză a fost mai grea pentru campioana României, finalizând-o cu mari emoții, echipele intrând la vestiare cu scor 0-0. La scurt timp după dubutul reprizei secunde, finlandezii au deschis scorul prin Joona Toivio, dar au reșit să revină în joc grație reușitelor semnate de Rivaldinho și Mihai Popescu, astfel Farul Constanța a reușit să câștige partida, scor final 2-1.

Imediat după finalizarea partidei, patronul și tehnicianul constănțenilor, Gică Hagi, a oferit primele declarații. Dirijorul „marinarilor” s-a mândrit cu performanța echipei sale, deși a declarat că prima repriză s-a încheiat cu mari emoții, iar abia după primirea golului elevii săi au început să joace mai agresiv. Despre meciul retur nu a dorit să ofere declarații. Pe Farul o așteaptă un meciul greu în campionatul intern, unde o va întâlni pe a doua clasată, Universitatea Craiova.

Dacă va reuși să se impună și în meciul retur, formația dirijată de „rege” se va califica în grupele UEFA Europa Conference League și automat va fi răsplătită de UEFA cu suma de aproape 3 milioane de euro.

Mihai Stoica a comentat pe baza meciului Farului din play-off-ul Conference League

Președintele Consiliului Administrativ al FCSB, Mihai Stoica, a ținut să vorbească public despre victoria Farului și a declarat că echipa dirijată de Gheorghe Hagi are toate șansele să se califice în grupele UEFA Europa Conference League.

Meme Stoica a mai precizat și că finlandezii nu par a fi atât de periculoși, iar elevii fostului decar al naționalei vor reuși să-i domine psihic în meciul din deplasare și cu siguranță vor înscrie.

„(n.r.- Farul) Cred că are şanse foarte mari să meargă în grupe. Helsinki nu are jucători care să facă diferenţa precum Sheriff Tiraspol. Cred că se joacă, dar prima şansă o are Farul. Contează când ai un jucător precum Budescu, că pasa de gol e marca Budescu.

Farul are un joc colectiv bun, are traseele lucrate de Hagi.

Nu sunt shcimbări mari, iar cu revenirea lui Munteanu singura schimbare majoră e Budescu în locul lui Alibec. Va fi diferit tot la Helsinki. Farul cred că dă gol în deplasare, pentru că adversarii par vulnerabili”, a spus Mihai Stoica.