Mihai Stoica îi ia apărarea unui jucător al FCSB: „Mi se păre o nedreptate mult prea mare pentru el”

Oficialul FCSB a declarat că este profund impresionat de performanța echipei din jocul prestat pe Ghencea, însă atitudinea fanilor Universității Craiova la adresa lui Alexandru Băluță i-a lasat un gust amar.

Mihai Stoica îi ia apărarea unui jucător al FCSB

Alexandru Băluță, craiovean la origine și chiar fost jucător al Universității Craiova, a ales în această vară să semneze cu FCSB, chiar dacă conducerea formației oltene susținea că oferta lor a fost similară.

Managerul „roș-albaștrilor” susține că nu înțelege modul în care suporterii Universității Craiova l-au tratat pe Alexandru Băluță și afirmă că formația din Bănie nu și l-a dorit la fel de mult pe jucător precum FCSB.

„Un alt jucător pentru care m-am bucurat foarte mult e Alexandru Băluță. El e 200% oltean, e olteanul perfect, ăla care împarte lumea în olteni și restul lumii. Se știe foarte bine de ce a venit la noi, pentru că noi ni l-am dorit cu adevărat. Nu putea să refuze un club care l-a dorit cu adevărat și să margă undeva unde nu a fost dorit cum a fost la noi, ca să nu folosesc alte cuvinte. Ei au spus niște cifre și nu erau... eu m-am bucurat că a avut și o contribuție decisivă la golul doi, care a fost foarte important.

La Băluță nu-mi venea să cred că poate fi înjurat de suporterii olteni. Mi se părea o nedreptate mult prea mare pentru el. Să-l înjuri pe Băluță și să te adresezi la el la modul 'Băluță, țărane' și mai departe nu se poate reproduce... păi, e al vostru! Eram mâhnit. Ăsta e un oltean disperat și ăștia îl fac zob. Când auzeam asta cu Băluță, țărane, s-a făcut 2-0. Uite, karma”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Alexandru Băluță [Sursa foto: Instagram Alexandru Băluță]

Alexandru Băluță: „Era de așteptat să scandeze numele!”

Fotbalistul a vorbit în finalul partidei, fericit pentru victoria obținută de formația sa, dar și pentru faptul că a revenit pe teren. Întrebat de reporter în legătură cu scandările fanilor olteni, jucătorul a declarat că s-a așteptat la un tratament de genul acesta, însă afecțiunea primită din partea fanilor FCSB a fost mult mai puternică și nu s-a lăsat afectat.

„Într-adevăr a fost un meci reușit pentru noi, am început foarte bine, am făcut un pressing foarte bun, am pregătit totul ca la carte săptămâna asta, mă bucur că ne-a ieșit și am câștigat. A fost o bucurie să îmi reîntâlnesc foștii colegi, mă leagă amintiri frumoase cu ei, dar din momentul ăsta vreau să mă lege amintiri aici.

Era de așteptat să nu vorbească frumos despre mine, să scandeze numele meu, dar pentru mine e important ce am de făcut aici. Toată lumea din tribune a fost cu mine, m-au susținut, m-au încurajat și pentru mine asta contează. Ne așteptam la un meci greu, am stat foarte bine în teren din punct de vedere tactic, am îndeplinit tot ce ne-a spus Mister și cred că ăsta a fost punctul nostru forte, am profitat de spațiile pe care ei ni le-au lăsat.

Atmosfera a fost superbă, chiar așteptam cu nerăbdare să debutez și eu pe stadion, mă bucur că am debutat cu dreptul. Sincer, nu mă gândeam la scorul ăsta la pauză, și ei erau într-o formă foarte bună, au jucători de calitate, dar se pare că am fost mai buni în seara asta.

Îmi pare rău de punctele pierdute la Arad, trebuie să învățăm din greșeli, se mai întâmplă să fie și dușuri reci, important e că am trecut peste, am reușit să câștigăm, trebuie să muncim în continuare, drumul e lung.

Nu mi-a fost ușor, a fost o perioadă grea, a trebuit să trag din greu să revin în primul 11, mai am de muncit, fizic mă refer și sunt sigur că lucrurile vor fi pe o pantă ascendentă. Unde preferă cei de aici să mă bage în teren, acolo încerc să îmi fac treaba și să aduc un plus echipei”, a declarat Alexandru Băluță la final.