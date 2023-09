Mihai Stoica se declară impresionat de cea mai titrată handbalistă din Romania! Cum o descrie pe cea care a obținut de patru ori titlul de cea mai bună jucătoare a lumii

In articol:

Oficialul FCSB a fost prezent la evenimentul de lansare al producției „The Science Behind Cristina Neagu ’s Unstoppable Shot” și a dezvăluit că de foarte multe ori jucătorii „roș-albaștri” se simt complexați de capacitatea ei în momentul în care o întâlnesc față în față.

Mihai Stoica a atins și o notă umoristică, întrebat de jurnaliști ce au de învățat fotbaliștii de la Cristina Neagu, oficialul a glumit spunând că „fotbal”.

„E sportiva mea preferată. Chiar trebuie, la un moment dat, să te feliciți că ești contemporan cu astfel de sportivi. Dacă în fotbal vorbim despre Messi și Ronaldo, din fericire pentru români, în handbal vorbim despre Cristina Neagu. Cred că asta spune tot.

(n.r.- fotbaliștii ce au de învățat de la Cristina Neagu?) Și fotbal, cred, unii (n.r.- râde)! Că am văzut-o cum joacă și fotbal Cristina. Chiar glumeam acum vreun an și ceva, când se recupera la noi (n.r.- la baza sportivă FCSB), eram noi într-o pasă mai proastă și i-am spus: «Cris, pe vreo trei ai putea să îi scoți din echipă dacă te-ai apuca».

Nu e doar o sportivă extrem de talentată. Cine o cunoaște mai bine știe că este un om de mare calitate. De fapt, astea cam vin la pachet. Sunt prea puțini cei care ajung mari sportivi, mari antrenori și să nu aibă și calitate umană. De fapt, nu știu niciunul. Trebuie să fii om de calitate ca să ajungi mare.

Jucătorilor noștri le e cam jenă să intre în dialog cu un sportiv de asemenea anvergură. M-aș bucura ca măcar unul să ajungă să îi pășească pe urme, dar e puțin mai complicat. Ea este o suporteră declarată a echipei noastre și nu putem decât să ne bucurăm”, a spus Mihai Stoica.

Documentarul „The Science Behind Cristina Neagu’s Unstoppable Shot”

Totuși, întrebările care stau pe buzele tuturor sunt: Ce se află în spatele tuturor acestor performanțe remarcabile, în spatele tuturor golurilor? De ce execuțiile ei sunt atât de eficiente și dificil de apărat?

Răspunsurile la aceste întrebări pot fi regăsite acum în documentarul „The Science Behind Cristina Neagu’s Unstoppable Shot”, o producție ce are ca scop analizarea mecanismelor din spatele reușitelor sale cu ajutorul unei tehnologii și a unor specialiști din domeniu. La acest studiu au luat parte și antrenorii care au avut-o sub comandă pe Cristina, dar și jucătoarele care i-au fost colege de echipă sau chiar adversare.

Rezultatul acestui documentar este unui fabulos atât pentru sportul românesc, cât și pentru handbalul internațional. Fiecare detaliu poate face diferența, tehnologia, știința și analiza datelor trebuie să fie prezente în viața unui sportiv modern, a unor echipe bine pregătite, care au nevoie de statistici cât mai precise pentru a putea maximiza performanțele. Această producție propune o analiză științifică a uneia dintre cele mai titrate sportive din Românie și din hanbalul mondial.

„Având în vedere că sportul devine din ce în ce mai mult bazat pe știință, această perspectivă științifică este, cu siguranță, importantă, și pentru generațiile de acum, dar și pentru generațiile viitoare. Tehnologiile se vor dezvolta, deja handbalul nu se mai joacă cum se juca acum 10 ani, e mult diferit și probabil se va dezvolta în continuare. Și atunci, e important să vezi cum te antrenezi, ce trebuie să faci, cum devii mai bun, care-i tehnica cea mai bună”, spune Cristina Neagu.

Nume mari din handbalul mondial vorbesc despre româncă

Pe toată durata documentarului se poate analiza un proces amănunțit de măsurare a abilităților fizice și tehnice ale handbalistei, dar și o serie de interviuri cu personalități relevante din handbalul mondial. În acest documentar apar nume remarcante precum Sinte Oftedal, Katrine Lunde, Sandra Toft, Ambros Martin sau Tomas Ryde, care vorbesc despre percepția personală asupra jocului prestat de Cristina Neagu și ce o face o jucătoare atât de valoroasă, acest aspect fiind confirmat în unanimitate.

„Pentru mine, ce e important e ca privitorul să rămână cu imaginea mea de luptătoare, cu faptul că orice e posibil. Pentru că am trecut prin atâtea și, dacă iubesc ceva, orice e posibil. Aș vrea ca privitorul să poată să folosească lucrurile astea în meseria lui, nu neapărat în sport. Pentru mine, e important să inspir oamenii mai ales din punctul ăsta de vedere”, continuă Cristina Neagu.