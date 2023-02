Mihai Trăistariu a făcut topul! Cine este prima artistă pe care o vrea ca parteneră după ce a trecut la muzica de petrecere. Nu i-ar refuza nici pe Tzancă sau Jador | EXCLUSIV

In articol:

Muzica de petrecere face furori în România, iar Mihai Trăistariu știe foarte bine ce să facă ca să se adapteze.

Artistul a scos deja două piese și este oricând pregătit pentru colaborări cu nume grele din industrie.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat și cine sunt top trei interpreți de muzică de petrecere cu care Mihai Trăistariu și-ar dori să facă o colaborare.

Mihai Trăistariu se apucă de muzică de petrecere

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Cu o carieră în muzică de mai bine de 20 de ani și un loc impresionant obținut la Eurovision, Mihai Trăistariu a luat o decizie radicală.

Îndrăgitul cântăreț este gata să se reinventeze și vrea să schimbe puțin stilul. Mihai Trăistariu s-a apucat să cânte muzică de petrecere, după ce la nunți oamenii i-au cerut extrem de des acest lucru.

"Eu am tot fost chemat în ultima perioadă la nunți și la botezuri. De aici pleacă tot. În general, eu am o piesă care este preferată ca dans al mirilor. Oamenii acolo mă întreabă dacă am muzică populară, dacă cânt muzică de petrecere, dacă mai bag o manea. Le-am zis ca manele nu bag, am mai cântat eu așa pe la câte un revelion, dar mai mult la caterincă și din toată chestia asta mi-am dat seama că se cere foarte mult muzică populară, colajele etno, horele și sârbele.

Așa am zis că ar fi bine să îmi fac un album al meu, am mai cântat eu așa câte o piesă, dar așa piese făcute pentru vocea mea nu am mai avut. Deja acesta este țelul, să scot un album sau poate chiar două de muzică de petrecere, macedonești, hore și sârbe. Deja am lansat două piese săptămâna aceasta", a mărturisit Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Mihai Trăistariu face topul artiștilor cu care ar vrea să colaboreze

Jurnaliștii WOWbiz.ro nu au stat prea mult pe gânduri când au aflat așa că l-au contactat imediat pe artist și au aflat cine este vedeta din industrie pe care și-ar dori să o aibă alături la o colaborare.

Mihai Trăistariu nu se dezice, iar dacă ar veni vorba de o colaborare, atunci ar alege unele dintre cele mai mari nume din industria muzicii de petrecere. Sunt tinere, sunt pe val și toată lumea le iubește!

"Aș cânta cu Theo Rose, cu Vlăduța Lupău și cu Georgiana Lobonț", ne-a spus Mihai Trăistariu, atunci când i-am cerut să facă un top trei al artiștilor din lumea muzicii de petrecere alături de care și-ar dori o colaborare.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Mihai Trăistariu despre o piesă cu Tzancă sau Jador

Jador și Tzancă Uraganu sunt și ei unii dintre cei mai populari interpreți de manele. Rup topurile la fiecare piesă pe care o scot așa că l-am întrebat pe Mihai Trăistariu ce ar spune de o colaborare cu unul dintre cei doi.

"Oricine este potrivit. Am mai cântat eu și muzică populară cu Sofia Vicoveanca în duet, dar demult, la o emisiune. Am avut un duet cu Niculina Stoican. Am avut duet cu Nicoleta Voica, dar acestea au fost câteodată, în câte o emisiune și cam atât.

Nu am nicio problemă să cânt cu nimeni. Am cântat și cu Adrian Minunea o melodie a mea la o emisiune, am mai fredonat așa pe la revelioane și cu Vali Vijelie și cu Nicu Paleru. Deci eu am mai tatonat terenul acesta și îmi place, iar vocea mea se pliază pe orice și nu îmi e rușine să cânt orice.

Nu știu dacă o să mă axez acum pe manele, dar muzica de petrecere nu înseamnă neapărat manele, înseamnă muzică dansantă. Deci este așteptat oricine este talentat și are un renume", a mărturisit Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

