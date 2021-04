Mihai Trăistariu a vorbit despre căsătorie. De ce nu s-a însurat artistul până acum: ”Am avut numai puștoaice”

In articol:

Mihai Trăistariu a vorbit despre viața amoroasă, dezvăluind și motivul pentru care nu s-a căsătorit până acum. Artistul a mărturisit că până acum și-a ales doar partenere mai tinere, însă s-a axat mult și pe fizic. Acum, cântărețul spune cum ar trebui să fie viitoarea lui parteneră de viață.

Acesta pretinde că ar fi un partener pefect, ținând cont de faptul că este calm și că nu trădează persoana pe care o are alături.

„ N-am noroc în dragoste. Nu că nu am noroc... nu aleg ce trebuie. Eu am realizat acum că am ales numai diferențe de vârstă mare, eu la 40, ele la 20, nu se combină așa lucrurile, că nu sunt Columbeanu cu Monica lui. Am greșit. Am avut relații și de 7 ani și de 3 și 4 ani, dar nu știu ce greșesc. Eu sunt un tip foarte calm, pașnic, aduc bani acasă, am o situație bună, nu cheltui aiurea, nici nu văd ce să-mi reproșezi prea mult. Nu înșel, nu știu să gătesc și nu prea fac curățenie. Am ales după aspectul fizic și m-am dus înainte instictiv și nu m-am gândit să fie o legătură între noi pe comunicare și aici am pierdut tot timpul”, a povestit Mihai Trăistariu la Antena Stars.

De ce nu s-a însurat Trăistariu până la 41 de ani?!

Artistul a dezvăluit că a tot avut relații de durată, însă pe care le-a ținut ascunse de presă. De altfel, cântărețul susține că nu se mai îndrăgostește ca la 20 de ani și că acum este mai practic.

„ Cred că știu că-mi doresc de la acea fată. Relații am avut tot timpul. Am început să le ascund un pic de presă, pentru că am realizat că relații nu trebuie duse la televizor. Ca să ce? Trebuie să le trăiești acasă, în liniște. În ultimii ani cam atât durează o relație la mine: un an, doi. Eu tot pornesc cu gândul că e relație definitivă, până la moarte, deși nu a fost mereu cu iubire, cu patos, a fost cu înțelegere. Nici nu m-am mai îndrăgostit în ultimul hal de o vreme, poate și vremurile nu ne mai fac să ne îndrăgostim ca la 20 de ani. Sunt mai practic”, a mai spus artistul.

De asemenea, cântărețul spune că nu vrea să mai întrețină nicio femeie. „ Nu vreau s-o mai întrețin, că spuneam că am avut numai puștoaice. Nu-mi place să întrețin o fată, adică să fie doar o studentă care vine acasă și vrea la cluburi... Eu nu le-am dat bani oricum. Nu le-am învățat să le dau bani de buzunar niciodată. Cred că fiecare dintre ele s-a gândit că viața lângă o vedetă trebuie să fie de lux. La mine nu e chiar așa. Viața mea e tulburată și agitată. Am o grămadă de animale, am 7 pisici în casă. Ele au griji în plus, că se face păr pe jos. Ele când vin în viața mea realizează că sunt sarcini. E de căutat, decât să ajungi la divorț, cauți mai mult ”, a declarat Mihai Trăistariu.