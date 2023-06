Mihai Trăistariu și-a vândut casa pentru a-și plăti datoriile! Unde vrea artistul să se mute acum, după ce a rămas fără locuința de la mare

In articol:

Mihai Trăistariu este în culmea fericirii după ce a reușit să își achite datoriile cu care s-a chinuit ceva vreme. Artistul a mărturisit că a făcut un credit la bancă înainte de pandemie, pe care s-a străduit în ultimii ani să îl plătească.

Celebrul cântăreț a dezvăluit însă că a făcut sacrificii mari pentru a-și plăti datoriile, iar astăzi a plătit ultima rată la bancă.

Citește și: Mihai Trăistariu a spus ce ar schimba dacă ar participa iar la Eurovision: "Atunci am suferit foarte mult". Cine sunt artistele pe care le-ar lua cu el pe scenă| EXCLUSIV

Mihai Trăistariu a povestit că a fost nevoit să își vândă casa din Constanța pentru a strânge banii pe care îi datora băncii. Artistul s-o strofocat ani la rând să își plătească datoria și a luat decizia să renunțe la locuința de la mare pentru a reuși să achite creditul.

„Tocmai am lichidat la bancă un credit de 5 miliarde de lei vechi, de 500.000 de RON, luați înainte cu 2-3 luni de pandemie. Un credit care mi-a mâncat creierii, viața, sufletul și timpul, un credit cu care m-am lăudat și în același timp l-am plâns pe Facebook și pe toate rețelele de socializare ani la rând, pentru că din cauza lui mi-am vândut casa din Constanța, în care am locuit. A trebuit să îmi fac repede situația, să dau casa, să dau niște bani acolo ca să mai scad din rate și astăzi a fost ultima rată. Și uite așa am ajuns cu datoriile la 0. Din momentul acesta, sunt un om fericit, pentru că am 0 datorii, așa că pot să mă apuc să strâng niște bănuți”, a mărturisit Mihai Trăistariu în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit Spynews.ro.

Citeste si: „Nu, te rog!”. Incident revoltător într-un parc din Ilfov! Doi minori au fost umiliți și agresați fizic de un adolescent. Întreaga scenă a fost filmată și postată pe Internet- kanald.ro

Citeste si: „Ăsta este adevărul!”. Reacția mamei fetiței de 12 ani, când s-a aflat că trupul din canapea este al fiicei sale- stirileprotv.ro

Citește și: Mihai Trăistariu, disperat din cauza fratelui său:" 40 de zile a stat pe întuneric. Așteaptă să îi trimitem bani". Artistul face dezvăluiri cutremurătoare| EXCLUSIV

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Mihai Trăistariu, șocat de ce a găsit în apartamentele din Mamaia, după mini-vacanța de 1 Mai! Cântărețul a crezut că totul e o glumă: “Fugiți de ei cât puteți”

Citeste si: „Suntem devastați” Dana Roba a suferit o operație de nouă ore pe creier. Care este starea sa de sănătate?- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 8 iunie 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Detalii șocante ies la iveală despre gestul de o cruzime ieșită din comun al lui Daniel Balaciu față de Dana Roba- radioimpuls.ro

Ce planuri are artistul, după ce a rămas fără casa din Constanța

După ce și-a vândut locuința de la mare și a scăpat de toate datoriile pe care le avea, Mihai Trăistariu plănuiește să se mute la țară. Artistul a declarat că s-a săturat de agitația din oraș și vrea să își construiască o casă în județul Constanța, pentru care va începe să strângă bani.

„Vreau să încep să strâng niște bani, pentru că undeva în toamnă vreau să încep să tatonez pentru un teren. Vreau să îmi cumpăr un teren, tot în județul Constanța, undeva la țară. Vreau să îmi fac o pensiune, vreau să îmi fac casă, vreau ceva, nu știu, dar undeva cât să nu mai stau în oraș”, a mai spus Mihai Trăistariu.