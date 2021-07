Mihai Tudose le declară război greilor din politică: "Victor Ponta e mincinos, e ipocrit, nu are cuvânt. Dragnea m-a trădat"

In articol:

Mihai Tudose, fostul premier al României din 29 iunie 2017 până la demisia sa din data de 16 ianuarie 2018, a vorbit deschis despre ce s-a întâmplat în relația cu Liviu Dragnea și ulterior cu Victor Ponta.

Mihai Tudose, dedesubturi nebănuite din relația cu Liviu Dragnea

Mihai Tudose, atacuri la adresa lui Liviu Dragnea[Sursa foto: Captură YouTube]

Mihai Tudose a povestit pentru prima dată cum i s-a propus să ocupe funcția de premier și ce anume a declanșat schimbarea în relația cu Liviu Dragnea, liderul PSD la vremea respectivă.

Citeste si: Cine este Corina Tudose. Funcția lui Mihai Tudose de ministru al Economiei i-a adus soției sale multe contracte cu statul

"Nu mi-am dorit funcția. A fost o discuție de jumătate de oră, cel mai mult a contat acordul familiei. Am avut o discuție cu familia și le-am spus că viața tuturor se va schimba și le-am spus că viața noastră liniștită va fi istorie. Am zis da crezând în promisiunile lui Liviu Dragnea. O să scriem toți trei o carte (Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu, Mihai Tudose) în care vom povesti amănunte.",

a declarat Mihai Tudose la "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Fostul premier al României spune că nu s-a crezut mai puternic decât Liviu Dragnea, ci a vrut doar să îndeplinească sarcinile unui premier. însă, Liviu Dragnea dicta ceea ce trebuie făcut și când nu a mai fost de acord, a fost înlăturat.

Citeste si: Cine este fiica lui Mihai Tudose, Diana Tănase. La 19 ani a devenit patroana unei firme specializată cu distribuția energiei electrice

Citeste si: Ce pensie primești daca ai muncit mai puțin de 15 ani. Condiția e să fi cotizat măcar 10 ani- bzi.ro

"Am vrut doar să fiu premierul României. Legile justiției nu erau cerute de popor, ci de el. Legile se fac în Parlament cu dezbatere publică, nu se fac peste noapte. Nu am avut niciun fel de implicare îm acest domeniu. Este drept că sistemul de justiție trebuie adaptat din când în când. În fiecare an, în toate țările se mai schimba ceva, dar în Parlament, nu prin ordonanțe de urgență, ca sa dea impresia că e cu direcție.",

a mărturisit Mihai Tudose.

Mihai Tudose spune că Liviu Dragnea a fost primul om care l-a trădat. În ziua în care și-a semnat demisia știa că va veni și răzbunarea sa.

"El singur m-a trădat, s-a trădat pe el. Eu nu am insistat la niciun coleg. Vă spun sincer că am spus de la început: mă votați că asta e viața, mă duc acasă. Asta a fost și răzbunarea mea că era previzibil ce se va întâmpla cu PSD. Partidul dacă o sa mai aibă 20% o să fie bine și așa a fost. Asta a fost răzbunarea mea pentru el: fă ce vrei tu și să vezi unde te duci. A fost previzibilă.", mai spune Mihai Tudose.

Citeste si: Mihai Tudose, declarații neașteptate despre Liviu Dragnea “Va simțiți răzbunat? Cine v-a trădat în războiul cu Dragnea?”. Răspunsuri tranșante în emisiunea lui Denise Rifai

Cu toate acestea, fostul premier al României spune că nu își dorește să se răzbune în niciun fel pe Liviu Dragnea. S-a convins, însă, că oamenii care îi spuneau fostului lider PSD ceea ce își dorea să audă au fost primii care l-au trădat.

"Eu nu caut răzbunare. Dacă voiam poate aveam cum. Viața îi rezervă fiecăruia ce merită. Îmi imaginam că are televizor și îi vedea pe toți cei care îi spuneau: <ce frumos și deștept ești>. Și a doua zi s-au lepădat de el. Noi ăștia care aveam ceva de spus și nu eram multumiți de cum îi stătea mustața nu eram buni și trebuia să fim îndepărtați. Cu răbdare, lucrurile se întâmplă.", a spus Mihai Tudose despre Liviu Dargnea.

Mihai Tudose, atacuri fără precedent la adresa lui Victor Ponta

Mihai Tudose, fostul premier al României la "40 de întrebări cu Denise Rifai"[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Mihai Tudose nu crede în coincidențe: ”Vor să distrugă România”! Ieșire dură a fostului premier la adresa actualilor guvernanți

După ce și-a dat demisia din funcția de premier al României, Mihai Tudose a plecat și din PSD și s-a înscris în PRO România, partidul lui Victor Ponta. Cu susținerea PRO România, Mihai Tudose a ajuns europarlamentar. Într-un timp foarte scurt, lucrurile s-au stricat, iar Mihai Tudose a demisionat din partidul lui Victor Ponta. În emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", fostul premier a explicat de ce anume a demisionat și ce nu a mers în relația cu Victor Ponta.

"E mincinos, nu are cuvânt, nu conteaza nimeni pentru el. Există doar el și interesele lui. Nu poți să te duci împreună cu el să discuți și să mai fie și altcineva, să încercăm să facem ceva împreună și după ce pleaca unul să spui: da, mă, e ușor de dat din gură. De-asta am plecat. Nu pot să fac așa ceva. El a fost un om, după ce a pățit-o în 2015, el m-a căutat. După alegerile europarlamentare când s-a văzut șef de partid a revenit Victor Ponta cel dinainte. Dragnea era previzibil, el nu. Și încă o chestiune: eu am luat la Brăila 36%, el a luat 10% la Gorj, la el acasă. Cât de ipocrit și mincinos să fii?", a spus Mihai Tudose.

Citeste si: Prima reacție a lui Mihai Tudose, după ce a făcut infarct: „În două zile...”

Guvernul Mihai Tudose a fost cel de-al 127-lea guvern al României.