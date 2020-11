Mikail Ozen şi Recep Gultekin sunt eroii atentatului de la Viena: ”Mi se pare un gest eroic”

Atac terorist [Sursa foto: Ziare.com]

Înaintea impunerii carantinei în Austria, cei doi au ieșit în ultima seară să bea o cafea. Ulterior, cei doi luptători MMA au auzit mai multe focuri de armă. Când au vazut o femeie întinsă pe jos, cei doi bărbați au mers să o salveze. Mikail Ozen şi Recep Gultekin au povestit cum oamenii zăceau întinși pe pământ, iar alții fugeau plini de sânge.

Ce doi turci, au ajutat și un polițist, bărbatul stătea întins pe jos, sângerând. "A fost ca şi cum aş fi într-o situaţie de război. Nu am văzut niciodată un schimb de focuri în viaţa mea. Noi, musulmanii de origine turcă, urâm orice fel de act terorist. Gulketin a fost rănit de către unul dintre terorişti. Îmi amintesc că oamenii zăceau pe pământ, alţii fugeau plini de sânge. Am văzut un poliţist întins pe pământ, sângerand. Prietenul meu şi cu mine am ştiut ce să facem. Nu a existat altă opţiune decât să ajutăm", a spus Ozen.

Gabriel Bozan a povestit că s-a antrenat un an la Viena alături de Mikail Ozen. Ulterior, Gabriel Bozan s-a întors în țară, iar familia lui a rămas în continuare la Viena. Gabriel Bozan a declarat că-l apreciează foarte mult pe luptătorul - erou, Ozen. ”Mi se pare un gest eroic. Respect fata de ei", a spus Gabriel Bozan.

Gabriel Bozan a precizat că în acest moment, autoritățile din Viena s-au mobilizat foarte bine, iar locuitorii se pot baza pe ei."Tatăl meu şi-a făcut plimbarea în continuare. S-a dus, s-a uitat pe străzi, aşa de curiozitate. Nu îi e lui frică acum de un terorist. S-a mobilizat foarte bine poliţia din Austria. Te poţi baza pe ei 100%", a mai spus Bozan.

Gabriel Bozan[Sursa foto: Facebook]

Sursa: as.ro