Milena nu se lasă afectată de notele mici primite de la jurați! Ce ași în mânecă are concurenta "Bravo, ai stil": ”Am preferat să merg la risc” | EXCLUSIV

Invitată la emisiunea ”Bravo, ai stil! Backstage”, Milena, concurentă la ”Bravo, ai stil!”, spune că este hotărâtă să obțină titlul câștigător. Cu toate că ultimul loc din clasament nu o ajută foarte mult în acest moment, aceasta are încredere totală în ea, dar și în ținutele ei și susține că lucrurile se vor schimba.

Scopul ei din emisiune este de a susține tinerii designeri români, prin purtarea pieselor create de către ei în cadrul emisiunii.

Milena, totul despre stilul ei vestimentar

Milena nu excelează în clasamentul steluțelor, însă este una dintre concurentele care diversifică și riscă. Aceasta ne-a spus totul despre planul ei din competiție și a afirmat că premiul nu este miza ei, ci altul este scopul.

"Sunt ultima în clasament, recunosc. Am preferat să merg la risc, la mine miza nu este premiul. Am riscat foarte mult. Până acum nu am ales partea de mass-market, am ales să mă îndrept spre ceea ce mi-am dorit de la început și anume de a susține tinerii designeri români și tinerii studenți. Am preferat să fiu criticată, știind că ei în fața televizoarelor se vor bucura când își văd creațiile." , a de spus Milena.

Ce observație i-a făcut Alexandru Abagiu Milen ei?

Milena a reușit să îl supere puțin în primele ediții pe Alexandru Abagiu. Acesta i-a dat câteva sfaturi, iar concurenta nu a ținut cont de ele. Milena a făcut lumină și în privința acestui subiect și a explicat ce s-a întâmplat de fapt.

"Alexandru Abagiu mi-a făcut o observație că machiajul îmi face fața umflată, că nu mă avantajează și că nu îi ascult sfaturile, că pare că îl sfidez. Nu am ales să îl sfidez, a fost pur și simplu o întâmplare. Mie personal mi s-a părut că s-ar fi potrivit foarte bine ținutei pe care am ales să o expun și prietenele mele m-au sfătuit tot în acea direcție, una dintre ele fiind unul dintre modelele cu care lucrează Alexandru Abagiu. Acum am înțeles că nu era bine.", a povestit Milena, la ”Bravo, ai stil! Backstage”.

