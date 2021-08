Ministrul care nu a știut cât e salariul minim locuiește într-un conac boieresc din Gorj! Cum arată vila lui Dan Vâlceanu, fost Ocol Silvic?

In articol:

Dan Vîlceanu, noul Ministru al Finanțelor Publice, locuiește într-o casă absplut fabuloasă situată în comuna gorjeană Runcu, pe care, conform declarației de avere, și-a achiziționat-o în anul 2002, pe când avea doar 23 de ani.

Vila și terenul, cumpărate pe doar 50.000 de dolari

Dan Vîlceanu, ministrul care nu a putut să precizeze cu exactitate salariul minim net pe economie este fiul unui cunoscut lider PSD din Gorj, Eugen Vîlceanu, care acum 20 de ani era subprefect și deținea câteva companii prospere. Casa pe care o deține Vîlceanu a fost sediul Ocolului Silvic din satul Răchiti, comuna Runcu, însă aceasta a fost retrocedată iar moștenitorul nu a mai dorit s-o păstreze.

De fapt vorbim despre un conac spectaculos, care a venit la pachet și cu un teren generos de câteva hectare, așa cum scria presa vremii. Mai exact, 21.063 mp, conform declarației de avere, la care s-au mai adăugat alți 5.293 mp cumpărați în 2010.

Presa din Gorj a publicat în preieră imagini cu vila lui Vîlceanu

”I-am dat și eu bani, dar nu pe toți o dată. Nu s-a asociat cu nimeni să îl cumpere. Este casa lui și era normal să fie singur. Din câte am văzut, acolo sunt 5 camere și cred că va apuca să le aranjeze pentru a putea fi locuite, mai ales că este vorba de fostul Ocol Silvic Runcu. Totul a costat cam 50.000 de dolari”, spunea Eugen Vîlceanu în presa locală, în 2002.

Într-adevăr, starea imobilului nu era una foarte bună, iar lucrările au durat cam un an și jumătate, timp în care Vîlceanu a ridicat și câteva dependințe. Practic, este vorba de două corpuri de clădire, unul de 556 mp și celălalt de 250 mp, plus alte construcții mai mici. Totuși, Dan Vîlceanu spune că are domiciliul în Târgu Jiu, deși nu deține nici o proprietate acolo. În schimb, el mai deține o hală în Timișoara de 1.800

Câștigă 6.000 de euro pe lună

mp. Doar din chiria acestei hale, Dan Vîlceanu a obținut anul trecut aproape 160.000 de lei.

Întrebat recent de reporteri de unde a avut bani să-și cumpere o astfel de casă, la doar 23 de ani, Vîlceanu a recunoscut că a fost ajutat financiar de părinți.

Proprietatea lui Dan Vîlceanu

„Am beneficiat de acest noroc de a avea părinți cu o stare materială bună. Vreau să vă spun că acele case și terenurile de care vorbiți sunt într-o comună din județul Gorj. Prețul a fost unul foarte bun. Și să știți că nu vorbim de sume foarte mari. Valoarea era cât un apartament cu două camere în București”, a declarat Vîlceanu, conform Antena 3.

Noul ministru al finanțelor este și deputat PNL și a câștigat anul trecut de la Parlament peste 135.000 de lei. Soția lui este profesoară de liceu și a câștigat 63.000 de lei în 2020. Doar din venituri și chirii, cei doi au avut o medie lunară a venitului de aproximativ 6.000 de euro.

Dan Vîlceanu a fost întrebat de un reporter, la câteva zile de la numire, care este salariul minim ”în mână”. “E în jur de 1.600 și ceva”, a răspuns șovăielnic ministrul. În realitate, salariul minim net în România este de 1.386 lei pentru cei fără studii sau experiență iar 1.413 lei pentru absolvenții cu experiență de 1 an.