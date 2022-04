Ministrul de Externe, cere pedepsirea Rusiei pentru acțiunile de pe teritoriul țării vecine. Bogdan Aurescu: ”Ucraina trebuie să câştige acest război şi sunt convins că îl va câştiga”

In articol:

Ministrul de Externe a avut o întâlnire cu omologul său ucranean Dmitro Kuleba, iar în urma discuțiilor purtate a ieșit public și a făcut declarații la cald despre ceea ce se întâmplă pe teritoriul Ucrainei, dar și despre poziția României față de războiul început de Vladimir Putin.

Oficialul a ținut să sublinieze în fața liderului ucrainean că țara noastră susține aspirațiile europene ale Ucrainei, adică aderarea la NATO și UE, acțiuni care au stat la baza declanșării războiului.

„Am pledat din nou pentru suveranitatea şi independenţa teritorială a Ucrainei şi asupra faptului că cetăţenii ucraineni trebuie să lupte împotriva acestei agresiuni”, a declarat Bogdan Aurescu.

Citeste si: Rusia a testat noua rachetă cu capacitate nucleară! Putin a ieșit public și a făcut un anunț care dă fiori: „Încearcă să ne amenințe țara”

Războiul ruso-ucrainean [Sursa foto: Shutterstuck]

Bogdan Aurescu: „România susţine o anchetă internaţională asupra acţiunilor Rusiei”

De asemenea, ministrul și-a exprimat regretul față de atrocitățile care au avut și au loc în continuare pe teritoriul țării conduse de Zelenski. Aurescu declară că România sprijină poporul ucrainean, foarte afectat acum de acțiunile militare ruse.

Totodată, pentru crimele de război de care este acuzată armata condusă de Putin, Bogdan Aurescu mărturisește că țara noastră, ca multe altele de altfel, cere o anchetă internațională prin care Rusia să fie pedepsită pentru vărsarea de sânge din Ucraina.

Citeste si: Trucul perfect al gospodinelor pentru curăţenia de Paşte! Ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu pe geamuri- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

”Îmi exprima condoleanţele şi regretul profund pentru victimele şi distrugerile materiale din Ucraina care au avut impact negativ asupra cetăţenilor din Ucraina. Suntem alături de poporul ucrainean. Cei care au murit în Ucraina sunt fraţii şi surorile noastre, părinţii şi copiii noştri. Aceste crime nu trebuie să rămână nepedepsite şi România susţine o anchetă internaţională asupra acţiunilor Rusiei”, a mai spus ministrul de Externe.

Mai mult decât atât, Bogdan Aurescu a declarat public că, privind la ceea ce se întâmplă acum între armata rusă și cea ucraineană, are convingerea că războiul care a marcat anul 2022 se va încheia cu victoria Ucrainei.

„Ucraina trebuie să câştige acest război şi sunt convins că îl va câştiga”, a subliniat politicianul.

Până atunci, însă, omul politic a ținut să îi aducă în vedere omologului său că, încă de la începutul războiului, România a venit în ajutorul refugiaților ucrainei cu tot ce a fost nevoie, lucru pe care țara noastră îl va face în continuare față de ucrainenii care fug din calea războiului lui Putin.

Per total, spune Aurescu, până acum, 100.000 de refugiați au rămas în România, iar pentru ei, dar și pentru cei care au trecut granița spre alte state europene, țara noastră a cheltuit peste 63 de milioane de euro. Prin această sumă, România a pus la dispoziția ucrainenilor, transport gratuit, locuri de muncă, posibilitatea de a studia, servicii medicale și multe altele.

Citeste si: Republica Moldova, la un pas de a ajunge pe lista neagră a lui Putin! Amenințarea directă, venită de la Moscova: "Vom răspunde și aceste răspunsuri vor fi dureroase"

„De asemenea, am reacţionat prompt, încă de la începutul invaziei ruse de a oferi ajutor refugiaţilor ucraineni. Acum avem peste 100.000 de refugiaţi în România. Am susţinut copiii aflaţi în situaţii speciale, am deschis piaţa muncii, am oferit transport gratuit, posibilitatea studenţilor şi elevilor să studieze aici. Toţi cetăţenii ucraineni din România vor fi trataţi cum trebuie. Asistența acordată acestor persoane, inclusiv celor care au rămas în România, a fost în valoare de peste 63 de milioane de euro, constând în acces gratuit la servicii medicale, la învățământ, de asemenea în măsuri de sprijin pentru copii, asigurarea transportului gratuit pe teritoriul României, deschiderea pieței muncii”, a mai precizat Bogdan Aurescu.