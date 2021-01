Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, explicație după ce s-a vaccinat anti-COVID, purtând o cămașă ”specială”

In articol:

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, s-a vaccinat miercuri împotriva coronavirusului. Oficialul a purtat o cămaşă specială, cu o parte din mânecă detaşabilă, pentru a se vaccina. Fotografia a devenit virală rapid în mediul online, cămașa ministrului devenind subiect de discuție al cârcotașilor.

Citeste si:Raluca Turcan s-a vaccinat împotriva coronavirusului! Mesaj transmis de Ministrul Muncii: "M-am vaccinat, după un an de zile în care am fost îngrijorată"

Ministrul

Educației a oferit, ulterior, câteva declarații, după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19. Sorin Cîmpeanu a precizat că a participat la campania pentru Consiliul de Securitate ONU şi a fost în peste 70 de ţări "mai altfel, care au necesitat vaccinări specifice".

Citeste si:Câți pacienți infectați cu COVID-19 scapă după ce ajung la ATI? Dezvăluirile unui pneumolog român

Citeste si: Ce trebuie să ai în mașină iarna? Trusa completă a șoferului pentru o călătorie fără griji - libertatea.ro

Citeste si: Jador și Cătălin Moroșanu au răbufnit la Survivor: „Ne batem noi doi” - bzi.ro

Ministrul s-a vaccinat împotriva coronavirusului, miercuri, la Spitalul Militar Central, purtând o cămaşă specială, cu o parte din mânecă detaşabilă.

"Am participat la campania pentru Consiliul de Securitate ONU, ocazie cu care am fost în peste 70 de ţări mai altfel, care au necesitat vaccinări specifice pentru zonele respective, ocazie cu care am reuşit să fiu pregătit. Sunt unul dintre cei foarte pregătiţi cu privire la actul de vaccinare din toate perspectivele",a declarat Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu

Membrii Guvernului s-au vaccinat anti-COVID

Membrii Guvernului s-au vaccinat miercuri împotriva Covid- 19, miercuri, începând cu ora 10.00, la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar “Dr. Carol Davila”. Primii care s-au vaccinat au fost ministrul Transporturilor, Lucian Bode, vicepremierul Kelemen Hunor, ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, vicepremierul Dan Barna.

"M-am vaccinat, având un sentiment de încredere în ştiinţă, încredere că suntem pe drumul cel bun. Încredere în ştiinţă pentru că eu consider că este singura modalitate de a scăpa de această pandemie, încredere că suntem pe drumul cel bun pentru a ne recâştiga dreptul la o viaţă normală, la viaţa pe care o aveam înainte de pandemie. Decizia de vaccinare aparţine fiecărui cetăţean, însă de numărul celor care se vor vaccina depinde foarte mult dacă revenirea la normalitate va fi una rapidă, în curând sau mai lentă. Îi îndemn pe toţi românii să se vaccineze, indiferent că nu au contactat această boală sau au trecut prin boală, aşa cum am trecut şi eu",a declarat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.